Bilans wtorkowych burz. Zalane ulice, połamane konary drzew

Ciało 88-letniej kobiety, którą zabił aligator, znaleziono w poniedziałek w sadzawce w pobliżu miasta Hilton Head Island. Jak pisze gazeta "The New York Times", był to co najmniej czwarty śmiertelny atak ze strony tych potężnych gadów w Stanach Zjednoczonych w tym roku.