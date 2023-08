Zalane piwnice, interwencje strażaków. Nawałnice w województwie łódzkim

Oberwanie chmury

- W regionie zgłoszono sześć pożarów od piorunów, w czterech przypadkach ogień objął budynki, w dwóch był to pożar słomy - podał rzecznik KW Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak. - Do godziny 14.30 w Łódzkiem odnotowano 110 interwencji strażackich - zaznaczył. - 40 interwencji dotyczyło Łodzi, 32 powiatu zgierskiego a 22 tomaszowskiego- dodał. Jak podał mł. bryg. Pawlak, większość interwencji to wypompowanie wody z zalanych piwnic, budynków oraz kilka zalanych dróg.