Polska Ulica pod wodą w Szczecinie. "Mamy taką sadzawkę" Agnieszka Stradecka |

Zalana ulica Derdowskiego w Szczecinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę po południu nad częścią Polski przechodziła strefa opadów deszczu. Lokalnie były one dość intensywne. Z prognoz wynika, że w wielu regionach popada także w nocy i w czwartek. W części kraju obowiązują alarmy IMGW.

"Sadzawka" na ulicy w Szczecinie. Derdowskiego znów zalana

Po ulewie doszło do częściowego zalania ulicy Hieronima Derdowskiego w Szczecinie. Woda zebrała się na jezdni niedaleko Jeziora Słonecznego, utrudniając kierowcom przejazd. Do zalania w tym samym miejscu doszło także w poniedziałek, gdy nad krajem przechodziły fronty atmosferyczne.

- Bardzo często tak zalewa. Właściwie jest to coś regularnego, przy każdym większym deszczu mamy taką sadzawkę - opowiadał w rozmowie z TVN24 jeden z mieszkańców.

W województwie zachodniopomorskim do godziny 7 w czwartek obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami z deszczem.