Załamanie pogody. Wróciły opady śniegu

Po wyjątkowo ciepłym początku kwietnia do Polski powróciła zimowa aura. Śnieg spadł we wtorek rano na północy kraju. Ochłodzenie może trwać nawet do końca kwietnia.

Zmiany w pogodzie

Jak stwierdził Wasilewski, "to będzie kwiecień składający się z czterech pór roku". - Teraz mamy trochę zimy, wiosna i jesień też się załapią z pewnością do tego miesiąca - mówił. Z kolei na początku miesiąca, jak przypomniał, poczuliśmy lato, kiedy temperatura zbliżała się do 30 stopni Celsjusza. - Jest to o tyle niezwykły miesiąc, że jego początek był, jak na naszą część świata, zupełnie niezwykły, a druga połowa i końcówka kwietnia będą nietypowo zimne - dodał.