Wolontariusze z Tatrzańskiego Parku Narodowego pomagają żabom przechodzącym przez jezdnię

Płazy te zaczynają swoje gody bardzo wcześnie, właściwie zaraz jak śnieg stopnieje, a ziemia rozmarznie. Najpierw opuszczają miejsca swojego zimowego spoczynku, a następnie rozpoczynają wędrówkę kierując się do płytkich zbiorników wodnych. Podążając wzdłuż potoku Olczyskiego do zbiorników w Jaszczurówce, żaby napotykają na ruchliwą drogę biegnącą z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka.

- Naszym zadaniem jest zabezpieczenie żabiej wędrówki tak, aby mogły bezpiecznie dotrzeć do miejsca składania skrzeku. Wzdłuż ich szlaku, w miejscu przecięcia drogi, ustawiamy barierę, która powoduje, że żaby nie mogą wyjść na jezdnię, a następnie regularnie, kilka razy dziennie wolontariusze zbierają żaby do wiaderek i przenoszą je na drugą stronę drogi. Dalej żaby wędrują do zbiorników wodnych przy wejściu do Doliny Olczyskiej, gdzie przyjdzie na świat kolejne pokolenie - powiedział Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Spodziewamy się, że w naszych warunkach żaby do 20 kwietnia będą masowo wędrowały do miejsca składania skrzeków, dlatego jadąc samochodem w pobliżu takich miejsc warto zwolnić i rozglądać się, czy na jezdni nie ma żab - dodał przyrodnik.