Trudne warunki w Tatrach. Ratownicy ostrzegają przed lawinami

"Żeby to nie było po polsku, ułańsku, z szabelką i hej-hop" Źródło: TVN24

Na południu Polski ponownie zawitała zima. Śnieg zaczął padać już w czwartek i sypał także w piątek. Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na obszarach położonych powyżej 800 metrów nad poziomem morza do sobotniego poranka może napadać 20-30 centymetrów białego puchu. Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna osiągnęła 130 cm, na Hali Gąsienicowej - 88 cm, a w Zakopanem - 35 cm.

Znaczny stopień zagrożenia lawinowego

Dostawa śniegu może zachęcać do skorzystania z zimowych warunków. Warto mieć jednak na uwadze, że w piątek po południu Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowe Ratunkowe (TOPR) ogłosiło trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego, który ma obowiązywać do godziny 20 w sobotę. Ratownicy zwracają się do turystów o zachowanie rozsądku.

- Żeby to nie było po polsku, ułańsku, z szabelką i hej-hop - zaapelował ratownik TOPR Jakub Hornowski.

Masy świeżego śniegu, który na wielu stokach jest związany umiarkowanie lub słabo, oraz silne podmuchy wiatru to niejedyne zagrożenia. Okresami trzeba uważać na słabszą widzialność.

- Mgła dodatkowo jeszcze utrudnia i wręcz zwiększa niebezpieczeństwo w górach przy poruszaniu się, ponieważ tak naprawdę nie widzimy wokół siebie nic, zwłaszcza tych zboczy, które są nad nami i czy coś tam się złego nie dzieje z pokrywą śnieżną - wyjaśnił Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

W Tatrach zapanowały trudne warunki do wędrówek Źródło: TVN24

Trudne warunki na podgórskich drogach

Trudne warunki zapanowały nie tylko na szlakach, ale także na drogach na terenach podgórskich. Na szczęście najczęściej kończy się na stosunkowo niegroźnych kolizjach.

- Wszyscy Państwo, którzy wybierają się do powiatu tatrzańskiego w najbliższy weekend, na sobotę i niedzielę, proszę pamiętać o tym, że samochody muszą się tutaj poruszać tylko i wyłącznie na oponach zimowych - powiedział aspirant sztabowy Roman Wieczorek z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

Według synoptyków również na początku przyszłego tygodnia warunki w górach będą trudne.

- Od poniedziałku do środy nadal czekają nas spływy takiego zimnego, arktycznego powietrza i kolejne porcje śniegu przeplatane dniami odwilżowymi. Do świąt nie widać większych zmian w pogodzie, będzie raczej taka huśtawka pogodowa, raz zimowo, raz przedwiosennie - tak sytuację pogodową na najbliższe dni opisał Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.