Trudne warunki w Tatrach. Ratownicy ostrzegają przed lawinami

Zimowe warunki w Zakopanem
"Żeby to nie było po polsku, ułańsku, z szabelką i hej-hop"
Źródło: TVN24
W górach pojawiło się dużo świeżego śniegu, ale osoby chcące skorzystać z zimowych warunków powinny mieć się na baczności. Ratownicy ostrzegają przed wysokim ryzykiem lawin, a nawet sam dojazd do Zakopanego lub innych zimowych ośrodków może stanowić wyzwanie.

Na południu Polski ponownie zawitała zima. Śnieg zaczął padać już w czwartek i sypał także w piątek. Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na obszarach położonych powyżej 800 metrów nad poziomem morza do sobotniego poranka może napadać 20-30 centymetrów białego puchu. Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna osiągnęła 130 cm, na Hali Gąsienicowej - 88 cm, a w Zakopanem - 35 cm.

Znaczny stopień zagrożenia lawinowego

Dostawa śniegu może zachęcać do skorzystania z zimowych warunków. Warto mieć jednak na uwadze, że w piątek po południu Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowe Ratunkowe (TOPR) ogłosiło trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego, który ma obowiązywać do godziny 20 w sobotę. Ratownicy zwracają się do turystów o zachowanie rozsądku.

- Żeby to nie było po polsku, ułańsku, z szabelką i hej-hop - zaapelował ratownik TOPR Jakub Hornowski.

Masy świeżego śniegu, który na wielu stokach jest związany umiarkowanie lub słabo, oraz silne podmuchy wiatru to niejedyne zagrożenia. Okresami trzeba uważać na słabszą widzialność.

- Mgła dodatkowo jeszcze utrudnia i wręcz zwiększa niebezpieczeństwo w górach przy poruszaniu się, ponieważ tak naprawdę nie widzimy wokół siebie nic, zwłaszcza tych zboczy, które są nad nami i czy coś tam się złego nie dzieje z pokrywą śnieżną - wyjaśnił Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

W Tatrach zapanowały trudne warunki do wędrówek
Źródło: TVN24

Trudne warunki na podgórskich drogach

Trudne warunki zapanowały nie tylko na szlakach, ale także na drogach na terenach podgórskich. Na szczęście najczęściej kończy się na stosunkowo niegroźnych kolizjach.

- Wszyscy Państwo, którzy wybierają się do powiatu tatrzańskiego w najbliższy weekend, na sobotę i niedzielę, proszę pamiętać o tym, że samochody muszą się tutaj poruszać tylko i wyłącznie na oponach zimowych - powiedział aspirant sztabowy Roman Wieczorek z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

Według synoptyków również na początku przyszłego tygodnia warunki w górach będą trudne.

- Od poniedziałku do środy nadal czekają nas spływy takiego zimnego, arktycznego powietrza i kolejne porcje śniegu przeplatane dniami odwilżowymi. Do świąt nie widać większych zmian w pogodzie, będzie raczej taka huśtawka pogodowa, raz zimowo, raz przedwiosennie - tak sytuację pogodową na najbliższe dni opisał Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.

W weekend może zagrzmieć. Co przyniesie nowy tydzień?

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Józef Niedziałek

Zakopane, województwo małopolskie, Tatry, TOPR, Śnieg
Zimowe warunki w Zakopanem
Tu rano nadal mrozi i sypie śniegiem
Burze, pochmurno
Tu w sobotę przydadzą się parasole
Lawina zeszła na przełęczy Zoji La w Indiach
Lawina zasypała autostradę. Zginęło siedem osób
Świat
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
Nocą miejscami deszcz ze śniegiem, w dzień może zagrzmieć
Akcja ratunkowa po śnieżycy we włoskiej Emilii-Romanii
Śnieżyca zasypała 100 aut we Włoszech
Świat
Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem, zimno
W weekend może zagrzmieć. Co przyniesie nowy tydzień?
Kleszcz afrykański z rodzaju Hyalomma
Groźne patogeny w kleszczach znalezionych w Polsce
Polska
Klin Wyżu Azorskiego dosięga Polski w Wielkanoc
Przed świętami pogoda może stawać na głowie. Co przyniesie Wielkanoc?
Arleta Unton-Pyziołek
Uszkodzenia po silnej burzy w mieście Szombathely
Na wschodzie wiosna, na zachodzie śnieg i gwałtowne wichury
Świat
Burza w Zagrzebiu wyrywała drzewa z korzeniami
Burza Deborah. W stolicy zerwała część dachu szkoły
Świat
Cyklon Narelle uderzył w Australię po raz czwarty
Uderzył ponownie, zakłócił produkcję ważnego paliwa
Świat
Akcja służb mająca na celu uwolnienie uwięzionego humbaka
Humbak uwolnił się z mielizny. Teraz musi dostać się do Atlantyku
Świat
AVI Zakopane
"Noc zmieniła wszystko". Są miasta białe od śniegu
Polska
Halo wokół Księżyca
Świetlista aureola pojawiła się wokół Księżyca
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
W części kraju słońce, w innych regionach deszcz ze śniegiem
Wyspa Andoeya w Norwegii
Kuter rybacki zakłócił start rakiety
Ciekawostki
Noc, deszcz
W nocy przydadzą się parasole
Gęsta chmura unosiła się ponad drzewami w stanie Iowa
Przyjechali do pożaru. Dym wcale nie był dymem
Świat
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza? Błyska się w kolejnym województwie
Polska
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Czeka nas sporo zawirowań w pogodzie
Humbak utknął na niemieckim wybrzeżu Bałtyku
Próbują zepchnąć humbaka do Bałtyku. "Najwyższa pora na ciężki sprzęt"
Świat
Rozpadająca się kometa C/2025 K1
Kometa się rozpadła, a teleskop zrobił zdjęcia. "To coś wyjątkowego"
Nauka
Opady śniegu w okolicy Bielska-Białej (Mazańcowice)
W godzinę mocno się zabieliło. Powrót zimy na zdjęciach Reportera24
Polska
W Maastricht znaleziono szkielet, który może należeć do muszkietera d’Artagnana
"Zapadła nerwowa cisza". To mogą być szczątki słynnego muszkietera
Świat
Albańczycy przygotowują się do barażowego meczu półfinałowego o awans na mistrzostwa świata z Polską
Pogoda na mecz Polski z Albanią. Czy będzie padać?
Polska
Deszcz, deszczowo, wiosna
Chmury, deszcz, a w górach śnieg
Pożar
Pożar szaleje w Teksasie. "Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać"
Świat
Noc deszcz
Deszczowa noc, lokalnie sypnie śniegiem
Kwitnące krokusy w Warszawie
Dywany krokusów w Warszawie
Polska
Śnieg, deszcz ze śniegiem, wiatr
Pofalowany front przyniesie opady. Co z pogodą w weekend?
