Polska Ryś przeciął im drogę, chwilę potem pokazał się jeleń. Nagranie Damian Dziugieł |

Ryś i jeleń na jednym nagraniu Źródło wideo: Lady Kitchen, Wojtek Maśniak/Facebook Źródło zdj. gł.: Lady Kitchen, Wojtek Maśniak/Facebook

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na nagraniu z Drogi Oswalda Balzera, prowadzącej z Zakopanego w stronę Morskiego Oka, widać, jak przez drogę przechodzi ryś i znika w zaroślach. W bliskiej odległości widać nadjeżdżający samochód osobowy, zwierzęciu udaje się jednak bezpiecznie przejść. Kiedy jedno zwierzę znika, w kadrze pojawia się jeleń, który wchodzi na jezdnię, zatrzymuje się i spogląda tam, gdzie powędrował ryś.

"Nie, to nie AI"

Nietypowe zdarzenie zostało zarejestrowane we wtorek po południu. Wideo zostało opublikowane przez użytkowniczkę Lady Kitchen na Facebooku. Od chwili opublikowania 15-sekundowe nagranie zdobyło ponad 400 tysięcy wyświetleń oraz ponad 4,6 tysiąca reakcji. Film został udostępniony także przez oficjalne konto Tatrzańskiego Parku Narodowego.

"Ja tylko z info, że przepuszczaliśmy przez drogę rysia i jelenia" - napisała we wtorek autorka w mediach społecznościowych. "I nie, to nie AI" - dodała.

Nie lada okazja

Choć obserwacja jelenia w naszym kraju nikogo chyba nie dziwi, okazja do zobaczenia rysia w naturalnym środowisku należy do rzadkości. Jak informuje WWF Polska, te majestatyczne zwierzęta z rodziny kotowatych występują w górach i na pogórzu, chodzi o rysie karpackie oraz tzw. rysie nizinne w północno-wschodniej części Polski.

Według informacji Stowarzyszenia dla Natury Wilk, powołującego się na dane Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, w ostatnich latach populacja rysia w naszych kraju była szacowana na około 170-370 osobników.