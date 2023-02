Wejście do tego lasu grozi poważnym wypadkiem. Nadleśnictwo ostrzega przed okiścią

Okiść lodowa poważnie uszkodziła drzewostany na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych. Jak informują przedstawiciele Lasów Państwowych, w lasach obłamują się konary i całe drzewa, a z koron spadają kawałki lodu. Z tego powodu na terenie nadleśnictwa został we wtorek wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu.

Początkowo zakaz wstępu do lasu został wprowadzony na okres od 30 stycznia do 2 lutego. Jak jednak opowiadał na antenie TVN24 reporter Tomasz Kanik, leśnicy zastanawiają się nad jego wydłużeniem, ponieważ w lasach wciąż jest niebezpiecznie, a to ze względu na okiść lodową - lód oblepiający i obciążający gałęzie - jaka wytworzyła się na wielu drzewach.