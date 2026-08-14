Zagrożenie pożarowe w Polsce. Mapa pełna czerwieni. "Natychmiast zadzwoń pod numer 112"
W piątek Państwowa Straż Pożarna zaapelowała na portalu X o zachowanie ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych. "Jeśli zauważysz ogień lub dym, natychmiast zadzwoń pod numer 112" - napisano.
Wysokie zagrożenie pożarowe. Mapa pełna czerwieni
Instytut Badawczy Leśnictwa opublikował w piątek mapę zagrożenia pożarowego w lasach. Według stanu na godzinę 13 w znacznej większości kraju obowiązywało wysokie zagrożenie wybuchem pożaru. Najgorsza sytuacja panowała w województwach lubuskim, łódzkim i opolskim, a także dolnośląskim, śląskim i małopolskim z wyjątkiem obszarów nieobjętych prognozowaniem. W pozostałych województwach obowiązywał częściowo średni stopień zagrożenia.
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Upał może pogorszyć sytuację
Od soboty do niedzielnego wieczora w części kraju będą obowiązywać alarmy przed upałem, miejscami nawet drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Temperatura może osiągnąć nawet 35 stopni Celsjusza, co przy wyżowej pogodzie jeszcze bardziej może wysuszyć ściółkę leśną.
Mapa zagrożenia pożarowego lasu jest przygotowywana przez Instytut Badawczy Leśnictwa zgodnie z metodą opracowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Mapa aktualizowana jest codziennie przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu na podstawie wytyczonych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w 60 strefach prognostycznych.