Zagrożenie pożarowe w wielu regionach na najwyższym poziomie

Zagrożenie pożarowe w Polsce

Pożary traw mogą rozprzestrzeniać się w błyskawicznym tempie

Rzecznik wielkopolskich strażaków zaznaczył, że wypalanie traw nie ma żadnego uzasadnienia. Czynność ta nie użyźnia gleby, wręcz przeciwnie - prowadzi do jej wyjałowienia. Zaznaczył, że wysuszone trawy szybko płoną, w błyskawicznym rozprzestrzenianiu się ognia pomaga silny wiatr. Przy silnym wietrze prędkość frontu pożaru może sięgnąć 20-30 kilometrów na godzinę. Brandt podkreślił, że jest to prędkość sprintera na bieżni.

Taki szybko rozprzestrzeniający się pożar może być niebezpieczny nie tylko dla osób próbujących go ugasić, ale i dla samych podpalaczy. - Po zauważeniu pożaru, w pierwszej kolejności wykonajmy telefon do służb ratunkowych. Koniecznie podajmy strażakom, jak dojechać do miejsca zdarzenia, względnie wyjdźmy do umówionego punktu orientacyjnego, by pokazać straży pożarnej drogę dojazdu - powiedział rzecznik.