"Ściółka jest podatna na najmniejsze źródło ognia". Rośnie zagrożenie

"Ściółka podatna na najmniejsze źródło ognia"

- Ściółka w lesie jest bardzo sucha i podatna na najmniejsze źródło ognia, które może wywołać pożar - podkreślił rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Karol Kierzkowski. Rzecznik zaapelował do wchodzących do lasu o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przypomniał, że w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk i w odległości do 100 metrów od granicy lasu zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.