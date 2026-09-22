Polska Zagrożenie lawinowe w Tatrach. Pierwsze w tym sezonie Oprac. Krzysztof Posytek |

Śniegu przybywa z każdą minutą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot

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Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) ogłosili pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Obowiązuje on powyżej 1800 metrów nad poziomem morza.

Jak wyjaśnili ratownicy, pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Ryzyko wyzwolenia lawiny istnieje jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest jednak samoistne schodzenie małych i średnich lawin. Ratownicy zalecili, by zwracać uwagę na depozyty śniegu, zwłaszcza na stromych trawiastych zboczach.

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Pokrywa śnieżna w Tatrach się zwiększa

Śnieg zaczął padać w Tatrach w poniedziałek. Początkowo było go niewiele, ale - jak relacjonował reporter TVN24 Maciej Stasiński - we wtorek zaczęło sypać mocniej. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) tego dnia o godzinie 8 grubość pokrywy śnieżnej w Dolinie Pięciu Stawów wyniosła 16 centymetrów, a na Kasprowym Wierchu - 14 cm.

Według prognozy IMGW śnieg ma padać w wyższych partiach gór także w nocy z wtorku na środę, a pokrywa może miejscami zwiększyć się o kolejne 4-7 cm. Temperatura na szczytach spadnie do około -2 stopni Celsjusza.