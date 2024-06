"Zaczęli dzwonić rano, że idzie woda, ale nie myślałam, że aż taka"

Nieprzejezdne drogi i zalane posesje czy piwnice to rzeczywistość, w jakiej znaleźli się we wtorek rano mieszkańcy miejscowości w południowej Polsce po potężnych ulewach. - O trzeciej się obudziłem, popatrzyłem, leje mocno, ale rzeka nisko. Wstałem o wpół do piątej i już była woda - mówił mieszkaniec Bielska-Białej.