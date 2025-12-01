Logo TVN24
Zaczęła się zima meteorologiczna. Do kiedy potrwa

snieg zima AdobeStock_412963832_1
Prognoza na poniedziałek
W poniedziałek rozpoczęła się zima meteorologiczna. To ważne przede wszystkim dla meteorologów i klimatologów. Pory roku mogą być jednak różnego rodzaju. Kiedy zaczyna się kalendarzowa i astronomiczna zima?

1 grudnia to pierwszy dzień meteorologicznej zimy. Meteorologiczne pory roku zostały ustalone dla potrzeb meteorologów i klimatologów do obliczania średnich statystycznych - pozwalają zawsze porównywać ten sam okres. Meteorologiczna zima potrwa do końca lutego.

Kalendarzowa zima

Mówi się nie tylko o meteorologicznej zimie, ale także kilku innych jej rodzajach. Większość osób czeka na kalendarzową zimę, która każdego roku rozpoczyna się 22 grudnia. To najkrótszy dzień w roku. Kąt wysokości Słońca nad horyzontem jest wówczas najmniejszy w roku, a cień w południe - najdłuższy. W kolejnych dniach kalendarzowej zimy dni stają się coraz dłuższe, aż do kalendarzowego lata.

Turyści na zamarzniętym Morskim Oku
Turyści na zamarzniętym Morskim Oku

Astronomiczna zima

Wyróżnia się także astronomiczną zimę. Rozpoczyna się ona podczas przesilenia zimowego, czyli momentu, w którym Słońce góruje w zenicie na zwrotniku Koziorożca - możliwie najdalej na południe wysuniętej szerokości geograficznej półkuli południowej. Z powodu długości roku słonecznego i stosowania lat przestępnych astronomiczna zima zaczyna się 21 lub 22 grudnia i trwa 88 lub 89 dni, do początku astronomicznej wiosny. W tym roku rozpocznie się 21 grudnia o godzinie 16.03.

Wyróżnia się kilka rodzajów zim
Wyróżnia się kilka rodzajów zim
Źródło: Adobe Stock

Zima niejedno ma imię

Oprócz meteorologicznej, kalendarzowej i astronomicznej wyróżnia się także inne rodzaje zimy. Nie mają one ustalonych dat. Mówi się między innymi o termicznej (klimatycznej) zimie, gdy średnia dobowa temperatura powietrza jest równa lub niższa niż 0 stopni Celsjusza. Wyróżnia się także fenologiczną zimę, która oznacza okres spoczynku roślin i przerwę w ich wegetacji.

Na Sycylii kawa i banany, a w Polsce winorośl. Tak klimat zmienia uprawę roślin
Na Sycylii kawa i banany, a w Polsce winorośl. Tak klimat zmienia uprawę roślin

ZimaPory roku
