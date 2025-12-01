Zaczęła się zima meteorologiczna. Do kiedy potrwa

Prognoza na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

1 grudnia to pierwszy dzień meteorologicznej zimy. Meteorologiczne pory roku zostały ustalone dla potrzeb meteorologów i klimatologów do obliczania średnich statystycznych - pozwalają zawsze porównywać ten sam okres. Meteorologiczna zima potrwa do końca lutego.

Kalendarzowa zima

Mówi się nie tylko o meteorologicznej zimie, ale także kilku innych jej rodzajach. Większość osób czeka na kalendarzową zimę, która każdego roku rozpoczyna się 22 grudnia. To najkrótszy dzień w roku. Kąt wysokości Słońca nad horyzontem jest wówczas najmniejszy w roku, a cień w południe - najdłuższy. W kolejnych dniach kalendarzowej zimy dni stają się coraz dłuższe, aż do kalendarzowego lata.

Astronomiczna zima

Wyróżnia się także astronomiczną zimę. Rozpoczyna się ona podczas przesilenia zimowego, czyli momentu, w którym Słońce góruje w zenicie na zwrotniku Koziorożca - możliwie najdalej na południe wysuniętej szerokości geograficznej półkuli południowej. Z powodu długości roku słonecznego i stosowania lat przestępnych astronomiczna zima zaczyna się 21 lub 22 grudnia i trwa 88 lub 89 dni, do początku astronomicznej wiosny. W tym roku rozpocznie się 21 grudnia o godzinie 16.03.

Zima niejedno ma imię

Oprócz meteorologicznej, kalendarzowej i astronomicznej wyróżnia się także inne rodzaje zimy. Nie mają one ustalonych dat. Mówi się między innymi o termicznej (klimatycznej) zimie, gdy średnia dobowa temperatura powietrza jest równa lub niższa niż 0 stopni Celsjusza. Wyróżnia się także fenologiczną zimę, która oznacza okres spoczynku roślin i przerwę w ich wegetacji.

