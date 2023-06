Zaczął się sezon na obłoki srebrzyste. "Przed nami fascynujące dwa miesiące"

Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od rozpoczęcia astronomicznego lata. Tradycyjnie ta pora roku obfituje w niezwykłe zjawiska, jakimi są obłoki srebrzyste. Jaśniejące łuny mogliśmy podziwiać na niebie już ostatniej nocy. Niektórym z was udało się je uchwycić.

Ostatniej nocy nad Polską pojawiły się doskonałe warunki do podziwiania obłoków srebrzystych. To spektakularne zjawisko to nic innego, jak najwyższe spośród chmur, które obserwowane są na naszej planecie. Jak przekazał Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", powstają na wysokości około 80 kilometrów, prawdopodobnie poprzez obladzanie cząsteczek pyłu kosmicznego lub pozostałości po przelotach meteorów. Najczęściej przybierają formę cienkiego pasa.