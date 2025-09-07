Krwawy Księżyc nad Polską. Zaćmienie w waszych obiektywach

Zaćmienie Księżyca się rozpoczęło. Na około godzinę nasz naturalny satelita przyjmie intensywnie czerwoną barwę. Z uwagi na tę barwę całkowite zaćmienie nosi nazwę "Krwawego Księżyca". Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak podał portal timeanddate.com, wrześniowe całkowite zaćmienie Księżyca widoczne jest z wielu kontynentów. W Europie i Afryce można je obserwować w niedzielę wieczorem, w Azji Krwawy Księżyc rozbłyśnie w nocy z niedzieli na poniedziałek, zaś w Australii i Nowej Zelandii zjawisko będzie widoczne we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek, gdy Księżyc opadnie w kierunku zachodniego horyzontu.

Zaćmienie Księżyca 2025. Jak się prezentowało?

W Polsce najlepsze warunki do obserwacji zjawiska panują na zachodnich i wschodnich krańcach kraju, gdzie chmur jest najmniej. Zjawisko najtrudniej zaobserwować w północnej, częściowo również centralnej części kraju, gdzie występuje duże zachmurzenie. Warto wybrać się poza miasto, gdzie zanieczyszczenie świetlne jest najmniejsze.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy materiały z Polski.

Tak natomiast wrześniowe zaćmienie prezentowało się na świecie.

Wrześniowe zaćmienie Księżyca na świecie Początek całkowitej fazy zaćmienia w Jemenie | PAP/EPA/YAHYA ARHAB Całkowite zaćmienie Księżyca w Johannesburgu, RPA | PAP/EPA/Kim Ludbrook

Zaćmienie Księżyca 2025. Skąd nazwa "Krwawy Księżyc"?

Charakterystyczny czerwony kolor zjawiska związany jest ze sposobem przenikania światła słonecznego przez atmosferę Ziemi. Światło, które nie jest akurat blokowane przez naszą planetę, przesącza się przez grubą warstwę atmosfery w drodze do powierzchni Księżyca. NASA przyrównuje to do sytuacji, w której wszystkie wschody i zachody słońca na świecie były rzutowane na Księżyc.

Gdyby w momencie zaćmienia na powierzchni Księżyca przebywał obserwator, zobaczyłby nocną stronę Ziemi i świetlisty pierścień otaczający naszą planetę.

Fazy Księżyca NASA/Bill Dunford

