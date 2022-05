Wyspy lęgowe na nieczynnym wyrobisku. "Udało nam się zaprosić do naszego regionu gatunki, których od dawna nie było"

Rybitwy, czajki, mewy czarnogłowe czy ostrygojady to niektóre z gatunków ptaków, które zakładają gniazda na wyspach lęgowych powstałych w ramach projektu rewitalizacji Odry na Pomorzu Zachodnim. Jak informują Wody Polskie "w przeciwieństwie do kolonijnie gniazdujących rybitw i mew ostrygojady są terytorialne i dlatego dwa gniazda blisko siebie to ewenement".