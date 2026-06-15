Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wirujący lej pojawił się w pobliżu polskiej plaży

|
Trąba w województwie zachodniopomorskim
Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa. Lej kondensacyjny na nagraniu
Źródło wideo: Kuba Malczyk
Źródło zdj. gł.: Monika Kokowicz
Wirujący lej zaobserwowano na Pomorzu Zachodnim. Groźnie wyglądające zjawisko, które można zobaczyć na zdjęciach, uformowało się w pobliżu plaży. Jak powstało? Wyjaśnia to nasza synoptyk.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek pogodę w Polsce kształtował niż Sabina znad Bałtyku. Tłoczył on w nasz rejon Europy zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego, choć mocno przetransformowane w czasie wędrówki nad Atlantykiem i Skandynawią. Masy te przemieszczały się nad cieplejszym podłożem, jakim był Bałtyk oraz polskie wybrzeże, co doprowadziło do powstania znacznego pionowego gradientu temperatury, czyli dużej jej zmiany w pionie.

- Cieplejsze i do tego bardzo wilgotne powietrze gwałtownie się wznosiło tuż nad wodami morskimi, doprowadzając do powstania grubych, deszczonośnych chmur - tłumaczyła synoptyk tvnmeteo.pl. - Zjawisko nazywane konwekcją, a napędzane przez unoszenie się porcji ciepłego powietrza w chłodnej masie, stało się przyczyną rozbudowy chmur burzowych nad Bałtykiem, które następnie pchane przez cyrkulacje północną powietrza, były wpychane nad Pomorze, Warmię i Mazury, niosąc tam ulewy - dodała.

>>> CZYTAJ TEŻ: Nawet 35 stopni. Gdzie będzie największy upał

Chociaż chmury nie przyniosły wyładowań, to pod nisko zalegającymi nad podłożem podstawami cumulonimbusów panowały dobre warunki do powstania leja kondensacyjnego.

Trąba wodna na Pomorzu Zachodnim

Wirujący lej uformował się w poniedziałek około godziny 18 na Pomorzu Zachodnim, co można zobaczyć na zdjęciach zrobionych przez Panią Monikę. Zjawisko widać było między innymi z miejscowości Mrzeżyno.

Jak przekazała Arleta Unton-Pyziołek, trąba pojawiła się w pobliżu wybrzeża, na granicy ląd-morze, gdzie doszło do zawirowania kolumny powietrza w prądzie wstępującym w chmurze burzowej. 

- W warstwie powietrza przy ziemi powstał uskok wiatru, czyli zaburzenie w wyniku przemieszczania się powietrza w różnych kierunkach, nad zróżnicowanym podłożem. Miejscami musiało dochodzić do zderzenia się wiatru wiejącego z przeciwstawnych kierunków, co poskutkowało zawirowaniem powietrza w pobliżu plaży i doprowadziło do powstania trąby wodnej, wiru podnoszącego nie tumany kurzu, ale wodę, rozbijając ją w pył wokół leja - dodała.

Kilka dni temu, w rejonie mazurskiego Kętrzyna, pojawił się zalążek trąby powietrznej. Zobacz, jak wyglądał.

Redagował dd

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
TVN24
26 min
Grodzki
PremieraBezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
20 min
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Dziwidło olbrzymie
To najbardziej śmierdzący kwiat świata. Niedługo zakwitnie we Wrocławiu
Polska
Powódź w Teksasie
Auta pod wodą. "Naprawdę mam szczęście, że żyję"
Świat
Deszcz
Kolejna porcja opadów, możliwe burze. Sprawdź radar i mapy
Prognoza
Silny wiatr
Tu należy zachować ostrożność
Prognoza
AdobeStock_1528027796
Nawet 35 stopni. Gdzie będzie największy upał
Prognoza
AdobeStock_1929034199
Kolejne zakażenia, władze ogłosiły stan klęski żywiołowej
Świat
Naukowcy opublikowali dwie pierwsze znane obserwacje rekina chochlika w naturalnym środowisku
Podczas badań zobaczyli "żywą skamieniałość". Nie miało tam jej być
Ciekawostki
Dorota Gardias
"To były lata pełne niezwykłych przygód". Wpis Doroty Gardias
Polska
Komar brzęczący (Culex pipiens)
Sztuczna inteligencja szuka komarów. "Nie ma nagłówków, nie ma zarażeń"
Świat
Deszcz, opady, ulewa, ulewy, parasol
Do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. To szykują dla nas burze
Prognoza
Zatłoczona plaża z ludźmi nad Morzem Bałtyckim. Turystyka morska w Polsce. Widok z lotu ptaka na przyrodę
Pod tym względem lato będzie odbiegać od normy
Prognoza
Burze, nocne pioruny
IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem
Prognoza
Burze, lato, gorąco, chmury
Gdzie jest burza? Nie przestaje grzmieć
Polska
Mammatusy
Grad i "krowie wymiona". Burzowa niedziela
Polska
Ulewa, deszcz
Kiedy przestanie padać? Pogoda na pięć dni
Prognoza
Susłogon przesypia w ciągu roku aż dziewięć miesięcy
Zbadali odchody susłogonów sprzed setek tysięcy lat. Wynik ich zaskoczył
Nauka
Kot na scenie w teatrze
Tragedia stała się komedią. Nagranie
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: szykuje się szalony skok temperatury
Prognoza
Tak latem wygląda Wyspa Króla Jerzego - zimą powinna być pokryta grubą warstwą śniegu
"Ogromna anomalia" na Antarktydzie
Świat
Pogoda, Jędrzychów (Opolskie)
Wał szkwałowy sunął nad domami. Zobacz nagranie
Polska
Park Narodowy Gran Paradiso, na terenie którego doszło do tragedii
Tragiczna seria w Alpach. Zginęło siedem osób
Świat
Intensywny deszcz w niedzielę
Wędrówka burz i deszczu nad Polską. Zobacz radar opadów
Prognoza
Burza
Gdzie jest burza?
Prognoza
Bocian w blocie
Nie wiedzieli do końca, kogo ratują. "Było zdziwienie"
Polska
Lej kondensacyjny w rejonie miejscowości Nowa Różanka
Lej kondensacyjny pojawił się na Mazurach
Polska
Lato, chmury, burza, gorąco
Nawet 28 stopni. Wiemy, kiedy zrobi się gorąco
Prognoza
Namiot
Namiot zawalił się podczas mszy. Ofiara śmiertelna, wielu rannych
Świat
Po ataku rekina na plaży w Sydney rozległ się alarm
Atak rekina w Australii. Kobieta w stanie krytycznym
Świat
Popada deszcz
Tu pada, a tu dopiero będzie. Radar opadów
Prognoza
Grad w Krasnymstawie
Pokazaliście, jak wyglądały piątkowe burze
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom