Polska Wirujący lej pojawił się w pobliżu polskiej plaży Anna Bruszewska |

Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa. Lej kondensacyjny na nagraniu Źródło wideo: Kuba Malczyk Źródło zdj. gł.: Monika Kokowicz

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Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek pogodę w Polsce kształtował niż Sabina znad Bałtyku. Tłoczył on w nasz rejon Europy zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego, choć mocno przetransformowane w czasie wędrówki nad Atlantykiem i Skandynawią. Masy te przemieszczały się nad cieplejszym podłożem, jakim był Bałtyk oraz polskie wybrzeże, co doprowadziło do powstania znacznego pionowego gradientu temperatury, czyli dużej jej zmiany w pionie.

- Cieplejsze i do tego bardzo wilgotne powietrze gwałtownie się wznosiło tuż nad wodami morskimi, doprowadzając do powstania grubych, deszczonośnych chmur - tłumaczyła synoptyk tvnmeteo.pl. - Zjawisko nazywane konwekcją, a napędzane przez unoszenie się porcji ciepłego powietrza w chłodnej masie, stało się przyczyną rozbudowy chmur burzowych nad Bałtykiem, które następnie pchane przez cyrkulacje północną powietrza, były wpychane nad Pomorze, Warmię i Mazury, niosąc tam ulewy - dodała.

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Chociaż chmury nie przyniosły wyładowań, to pod nisko zalegającymi nad podłożem podstawami cumulonimbusów panowały dobre warunki do powstania leja kondensacyjnego.

Trąba wodna na Pomorzu Zachodnim

Wirujący lej uformował się w poniedziałek około godziny 18 na Pomorzu Zachodnim, co można zobaczyć na zdjęciach zrobionych przez Panią Monikę. Zjawisko widać było między innymi z miejscowości Mrzeżyno.

Jak przekazała Arleta Unton-Pyziołek, trąba pojawiła się w pobliżu wybrzeża, na granicy ląd-morze, gdzie doszło do zawirowania kolumny powietrza w prądzie wstępującym w chmurze burzowej.

- W warstwie powietrza przy ziemi powstał uskok wiatru, czyli zaburzenie w wyniku przemieszczania się powietrza w różnych kierunkach, nad zróżnicowanym podłożem. Miejscami musiało dochodzić do zderzenia się wiatru wiejącego z przeciwstawnych kierunków, co poskutkowało zawirowaniem powietrza w pobliżu plaży i doprowadziło do powstania trąby wodnej, wiru podnoszącego nie tumany kurzu, ale wodę, rozbijając ją w pył wokół leja - dodała.

Kilka dni temu, w rejonie mazurskiego Kętrzyna, pojawił się zalążek trąby powietrznej. Zobacz, jak wyglądał.

Redagował dd