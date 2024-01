Przerwane wały przeciwpowodziowe i podtopienia. "To się nie zdarza często"

Jak mówią mieszkańcy, do przerwania wałów przeciwpowodziowych doszło po raz pierwszy od dawna. Są zaskoczeni tą sytuacją. - To się nie zdarza często. Te wały są systematycznie kontrolowane. To naprawdę jest rzadka sytuacja, żeby doszło do przerwania wału - opowiadał w rozmowie z TVN24 Artur Zagórski, mieszkaniec Polic.