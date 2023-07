Wysokie ryzyko pożarowe. "Ściółka jest sucha jak papier"

Lato choć sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu, jest także okresem wzmożonych pożarów dzikich terenów. Rokrocznie leśnicy i strażacy apelują do odwiedzających lasy, by pamiętali o podstawowych zasadach ostrożności. Pomimo tego wciąż zdarzają się sytuacje, w których z powodu ogniska lub niedopałka papierosa dochodzi do rozległych zniszczeń.

Mimo potencjalnego zagrożenia, w Konstantynowie nie wydano zakazu wstępu do lasów. - Ale chcielibyśmy zaapelować do wszystkich turystów o odpowiedzialność i jeśli tylko zobaczą jakiś dym, ogień w lesie, kontaktowanie się ze strażą pożarną czy leśnikami - dodał.

Nieustanne apele

Niestety, mimo regularnie powtarzanych ostrzeżeń, wciąż zdarzają się sytuacje, w których pożary wybuchają na przykład z powodu niedopałków papierosów. - 90 procent pożarów lasu to wina człowieka. A połowa tej winy człowieka to są celowe podpalenia. Reszta to jakieś ogniska nie w tym miejscu, grille w środku lasu, niedopałki papierosa. Grill, ognisko w środku lasu to zdecydowanie zły pomysł - opowiadał Fabisiak.