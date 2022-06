Ponad 10 tysięcy martwych zwierząt w puszkach i butelkach. Znaleziono je we wrocławskich lasach

Pojemniki po napojach stają się dla zwierząt śmiertelną pułapką - podkreślają naukowcy, którzy zebrali prawie tysiąc otwartych butelek i puszek we wrocławskich lasach. Chcieli się przekonać, w jaki sposób takie zaśmiecanie środowiska wpływa na żyjące w lasach zwierzęta. W ponad połowie z nich znaleziono martwe osobniki.

Opakowania po żywności i napojach to najczęściej spotykane odpady w środowisku, zwłaszcza na miejskich i podmiejskich terenach zielonych. Jak zauważył dr Krzysztof Kolenda z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), który od lat zajmuje się badaniami śmieci w środowisku i ich wpływu na organizmy, mimo że butelki i puszki stanowią nieodłączny element parków i lasów, wciąż niewiele wiadomo o ich wpływie na zwierzęta. Aby to sprawdzić, naukowcy zebrali we wrocławskich lasach niemal tysiąc otwartych butelek i puszek po napojach, a następnie przyjrzeli się ich zawartości.