Czy wiecie, jak brzmi malutki kotik? Jeśli nie, to posłuchajcie Alfiego z Wrocławia

To najmłodszy kotik w stadzie, które liczy sześć osobników. Jego ojcem jest 15-letni Nelson, a matką 16-letnia Mandisa, dla której to pierwsze młode.

"Łatwo go usłyszeć"

Alfie większość czasu spędza z mamą i uczy się pływać w małym basenie. Kotiki nie rodzą się z tą umiejętnością. - Myślimy, że w okolicach września-października Alfie zamieszka z całą rodziną na dużym basenie - mówi Paweł Borecki, inspektor ds. hodowlanych i opiekun płetwonogich we wrocławskim zoo. Opiekunowie informują, że kotik "z chęcią wchodzi do wody", a "nauka pływania przebiega pomyślnie". Zaznaczają, że "łatwo go usłyszeć, gdyż potrafi głośno nawoływać". Czasami można go zobaczyć na ogrodzonym fragmencie wybiegu.