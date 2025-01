"Najwyższa zbiórka w Polsce" wróciła na Kasprowy Wierch

Silny wiatr unieruchomił kolejkę linową na szczyt oraz pogorszył warunki turystyczne, co zmusiło organizatorów zbiórki dla WOŚP do przeniesienia akcji do Kuźnic. Dopiero w godzinach popołudniowych warunki uległy poprawie na tyle, by wyjątkowa zbiórka wróciła na Kasprowy.