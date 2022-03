Dwa dni i 245 pożarów na Ziemi Świętokrzyskiej. Strażacy apelują o niewypalanie traw

Konsekwencje prawne wypalania traw

Zakaz wypalania traw określony został w ustawie o ochronie przyrody oraz w ustawie o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 do 20 tysięcy złotych. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca - zgodnie z zapisami kodeksu karnego - podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.