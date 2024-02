Woda zalała posesje w Wielkopolsce. W Poznaniu podtopiło Wartostradę

Zalane piwnice w Wielkopolsce

Od kilku dni na terenie powiatu ostrowskiego strażacy prowadzą wzmożone obserwacje w związku z podwyższaniem się stanu wód. Pomiary dotyczące poziomu prowadzone są na rzece Polska Woda we wsi Bogdaj oraz na rzekach Barycz i Kuroch w Odolanowie. - Obecnie mamy stwierdzone stany ostrzegawcze. Na jednej z rzek brakuje osiem centymetrów do wystąpienia stanu alarmowego - powiedział strażak. W związku z podniesieniem się poziomu wód w ciągu minionej doby strażacy pięć razy podejmowali interwencje dotyczące zalanych piwnic w domach. Woda zalała posesje w Kątach Śląskich, we wsi Baby, Wielowieś i Strzyżew. Tam stwierdzono wodę na wysokości 30 cm, ale mieszkańcy zdołali wynieść wartościowe rzeczy.

Woda wystąpiła z koryta Warty w Poznaniu i wylała na okoliczny teren. Zalana została między innymi droga pieszo-rowerowa, tak zwana Wartostrada. Według pomiarów IMGW poziom Warty wynosi 372 cm, stan ostrzegawczy to 400 cm, a alarmowy to 500 cm.

Zagrożenie powodziowe w Dębem

We wsi Dębe, która położona jest koło Kalisza (woj. wielkopolskie), istnieje zagrożenie powodziowe. Jak przekazał w niedzielę mł. asp. Mariusz Wejman, oficer dyżurny kaliskiej straży pożarnej, ogłoszono stan alarmowy. Wejman wyjaśnił, że strażacy od kilku dni codziennie sprawdzają stan wód w dwóch punktach, zlokalizowanych w mieście i na terenie powiatu. Celem jest obserwacja wzrostu poziomu wód. Pierwszy z newralgicznych punktów zlokalizowany jest na rzece Prosna w Piwonicach, natomiast drugi na rzece Swędrnia we wsi Dębe w gminie Żelazków. - Dzisiaj w wyniku kontroli w Dębem stwierdzono najwyższy stan alarmowy, ponieważ woda w rzece osiągnęła poziom 250 centymetrów - powiedział oficer dyżurny. Dodał, że dla tego terenu stan ostrzegawczy obowiązuje przy 220 cm. W Dębem, jak wyjaśnił, nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, ponieważ woda wylewa za kościołem na sąsiednie łąki.

Sytuacja na terenie Ziemi Łódzkiej

Alarm przeciwpowodziowy w nadwiślańskich gminach powiatu płockiego

"W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Wiśle w powiecie płockim, wydano alarm przeciwpowodziowy dla miast i gmin: Wyszogród, Bodzanów i Gąbin oraz gmin: Mała Wieś, Słupno, Słubice i Nowy Duninów" - ogłosił starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz. Alarm obowiązuje tam do odwołania. W niedzielę przed południem poziom Wisły w Wyszogrodzie wynosił 564 cm, a w Kępie Polskiej 514 cm, czyli w obu przypadkach 14 cm ponad stan alarmu. Z kolei w Wykowie w gminie Słupno pod Płockiem rzeka wezbrała w tym czasie do 486 cm, co oznacza, że w tym miejscu przekroczyła stan alarmu o 56 cm. Na wszystkich tych wodowskazach obserwowany jest trend rosnący poziomu wody. - Mamy wprowadzone stałe patrole na wałach przeciwpowodziowych - powiedział w niedzielę Tomasz Ulicki, który w Urzędzie Gminy Słupno odpowiada za zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne. Jak dodał, w niektórych miejscach na wałach konieczne było "łatanie dziur bobrowych", czym zajmują się strażacy ochotnicy. - Gdy woda podnosi się, bobry przenoszą się wyżej, kopiąc tam jamy. W związku z tym konieczna jest stała obserwacja stanu wałów, a w razie potrzeby ich naprawa tam, gdzie bobry wyrządziły szkody - wyjaśnił. Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle, spowodowana spływaniem wód opadowo-roztopowych z górnego biegu rzeki, obserwowana jest obecnie w rejonie Modlina. W Wyszogrodzie w powiecie płockim spodziewana jest w niedzielę wieczorem około godziny 19. - Według przewidywań, kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle w Wyszogrodzie może potrwać do wczesnych godzin porannych w poniedziałek - powiedział w niedzielę Kamil Zieliński, kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie w Płocku. Dodał, że podczas kulminacyjnego wezbrania rzeka w rejonie Wyszogrodu, jak zakładają obecne prognozy, może przekroczyć stan alarmowy o około 30 cm. Zieliński zapewnił jednocześnie, że aktualnie sytuacja na Wiśle w całym powiecie płockim jest na bieżąco monitorowana. Przybór Wisły w powiecie płockim miał już miejsce w ostatnim czasie. Wtedy wprowadzono tam dla siedmiu położonych nad rzeką gmin pogotowie przeciwpowodziowe - obowiązywało ono od 30 stycznia do 7 lutego. Poziom wody przekroczył wtedy stany ostrzegawcze w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej o ponad 30 do 40 cm, nie przekroczył jednak na tych wodowskazach stanów alarmu.