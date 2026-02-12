Logo TVN24
Polska

Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało

Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Źródło: TVN24
Poziom wody w Bałtyku jest najniższy od 140 lat, czyli od czasu, kiedy prowadzone są pomiary. Jak wyjaśnił Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii PAN, winne temu są warunki pogodowe, jakie w ostatnich tygodniach panowały w północnej Europie. Czy woda wróci do Bałtyku?

5 lutego stacja pomiarowa Landsort-Norra u wybrzeży Szwecji odnotowała, że średni poziom wody w Morzu Bałtyckim jest o ponad 67 centymetrów niższy od średniej długoterminowej. Jest to najniższa wartość odnotowana od momentu rozpoczęcia pomiarów w 1886 roku.

Eksperci z Instytutu Leibniza ds. Badań Morza Bałtyckiego wyliczyli, że w morzu brakuje obecnie około 275 kilometrów sześciennych wody w porównaniu ze średnią. W ciągu ponad 140 lat pomiarów tylko w pięciu rocznikach odnotowano podobnie niski poziom morza - ostatni raz w 1980 roku.

Wyż wypompował Bałtyk

Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk opowiadał na antenie TVN24, że na niezwykle niski poziom wody w Bałtyku wpłynęły warunki pogodowe.

- Przez ostatni miesiąc z okładem mieliśmy tutaj bardzo intensywny, wytrwały układ wysokiego ciśnienia - tłumaczył. - To ciśnienie wywarło taką presję na tę wodę, że ona została wypompowana do Morza Północnego. 

Ucieczkę wody z Bałtyku dodatkowo napędzały dominujące na Morzu Północnym południowe podmuchy wiatru. Przepychały one wodę z Cieśnin Bałtyckich coraz dalej na północ, a na jej miejsce napływało więcej wody z "naszego" morza.

Czeka nas wlewka

Kijewski uspokoił jednak, że woda wróci do Bałtyku, jednak nieco inna niż ta, która wypłynęła. Poziom wody osiągnął swoje minimum 5 lutego i zaczyna powoli się podnosić.

- To będzie słona woda, bardziej słona niż bałtycka i ona rozścieli się po bałtyckim dnie - powiedział. - To jest do pewnego stopnia dobra wiadomość dla Bałtyku, ponieważ to będzie świeża, natlenowana woda, a (...) dno Bałtyku jest dość mocno pozbawione tlenu. Jakaś część Bałtyku zostanie odświeżona.

Taka jednorazowa wlewka może jednak mieć także mniej korzystny wpływ na Bałtyk. Ekspert przekazał, że przemieszczenie się dużej masy słonej wody na dno Bałtyku może powiększyć różnice pomiędzy powierzchnią Bałtyku a jego dnem, jeszcze bardziej utrudniając mieszanie się wody.

Klatka kluczowa-224118
Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii PAN o tym, co stało się z wodą z Bałtyku
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: TVN24, Leibniz Institute for Baltic Sea Research

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

