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Woda cofnęła się w Świnoujściu. Odsłoniła sporo plaży

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Woda cofnęła się w niedzielę w Świnoujściu
Woda cofnęła się w niedzielę w Świnoujściu
Źródło wideo: Robert Ignaciuk
Źródło zdj. gł.: Robert Ignaciuk
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Bałtyk cofnął się w Świnoujściu, ukazując zazwyczaj zalany fragment plaży. W niedzielę na Wybrzeżu silnie wiało, a na morzu obowiązywały alarmy przed silnym sztormem.

W niedzielę w wielu regionach Polski zmierzono silne podmuchy wiatru. Nad nasz kraj przyniósł je cyklon Manja, w niektórych krajach noszący także nazwę Boelo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia nie tylko dla obszarów lądowych, ale także dla samego Bałtyku - na pełnym morzu obowiązywały czerwone alarmy przed silnym sztormem.

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Nietypowy widok w Świnoujściu

Silny, południowy wiatr tymczasowo zmienił także krajobraz w Świnoujściu w województwie zachodniopomorskim. Jak podał portal iSwinoujscie.pl, w niedzielę plaża w pobliżu Stawy Młyny, nazywanej także "Wiatrakiem", stała się znacznie szersza. Przepchnięte przez silny wiatr morze odsłoniło zazwyczaj skryty pod falami piasek. "Ubytek" wody było widać także w centrum miasta, nad Świną. Rzeka odsłoniła pale, na którym wspiera się ogródek restauracyjny.

W niedzielę w Świnoujściu obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem pierwszego stopnia. Jak podał portal, miejscy strażacy otrzymali informacje o przewróconych drzewach. Na Wybrzeżu Władysława IV podmuchy przewróciły natomiast metalowe barierki.

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Woda cofnęła się w niedzielę w Świnoujściu
Źródło: Robert Ignaciuk
Źródło: TVN24, iSwinoujscie.pl
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Tagi:
ŚwinoujścieMorze Bałtyckiepogodawiatr
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