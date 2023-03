Świstuny, rożeńce i inne. Wypatrujcie latających zwiastunów wiosny

czytaj dalej

Floryda to jeden ze stanów słynących z największej populacji aligatorów w USA. Żyje tam ich ponad 1,3 miliona. Mieszkaniec miasta Daytona Beach takiego gościa zaraz za drzwiami wejściowymi do swojego domu się jednak nie spodziewał. Gdy je otworzył, zwierzę ugryzło go w nogę. Trafił do szpitala.