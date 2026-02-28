Logo TVN24
Pilne
"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć"
Polska

Wiosenny ostatni dzień lutego. "Wreszcie widzę uśmiech na twarzy"

Wiosennie we Wrocławiu
Źródło: Daniel Stanisławski
Dużo słońca i wysoka temperatura - tak wyglądał ostatni dzień lutego w niemal całej Polsce. Miejscami na termometrach pokazało się nawet 20 stopni, a na ulicach aż zaroiło się od spacerowiczów.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Odpowiedni układ wyżów i niżów w Europie sprawił, że w sobotę do Polski popłynęło ciepłe, suche powietrze zwrotnikowe. Dzięki temu, mimo że w kalendarzu jest jeszcze luty, zapanowała iście wiosenna pogoda.

We Wrocławiu wiosna na całego

Szczególnie mocno powiew wiosny poczuli mieszkańcy południowo-zachodniej Polski, w tym Wrocławia. Słoneczna aura i temperatura oscylująca w okolicach 20 stopni Celsjusza sprawiła, że wiele osób udało się na spacery. Niektórym było tak ciepło, że rozebrali się do krótkiego rękawka. Jedną z takich osób był pan Tomasz.

- (Wiosna - red.) zaskoczyła, także włodarzy, bo nie ma gdzie usiąść - przyznał. Zapytany o oznaki wiosny, odpowiedział: - Byłem w zoo z dzieciakami, symptomy widać na każdym kroku, że tak powiem, wszedł i wzdłuż.

Inną osobą, która poczuła wiosnę, był pan Maciej, kataryniarz z rynku.

- Wreszcie widzę uśmiech na twarzy u wielu ludzi, bo tak to wszyscy tak ponuro chodzili i tacy przygarbieni, jak było zimno. Teraz jest bardzo miło dzisiaj - opowiadał.

Klatka kluczowa-259352
Wiosennie we Wrocławiu
Źródło: Daniel Stanisławski

Słoneczny Białystok

Wiosenne zrobiło się także na północnym wschodzie Polski. W Białymstoku nie było co prawda tak ciepło jak na zachodzie, ale nieco ponad 10 stopni to jak na koniec lutego bardzo dobry wynik.

Ładna, słoneczna aura skłoniła wielu mieszkańców do wyjścia z domów. Jedni spacerowali, inni siedzieli na ławeczkach, a dzieci biegały i jeździły na rowerkach.

Klatka kluczowa-259370
Słonecznie w Białymstoku
Źródło: Jacek Biegański

W najbliższych dniach ma nie być aż tak ciepło, ale o powrocie zimy nie ma mowy. Jak przekazał nasz synoptyk Damian Zdonek, na północnym zachodzie będzie kilka stopni na plusie, a na południowym zachodzie - kilkanaście. Ponadto można spodziewać się sporo słońca.

Antycyklony utworzą blokadę. Co to dla nas oznacza
Antycyklony utworzą blokadę. Co to dla nas oznacza

Prognoza

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Daniel Stanisławski

BiałystokWrocław
