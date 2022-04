Wilk, pies czy hybryda obu tych gatunków. "Coś niezwykłego nagrało się na fotopułapkę"

Czarny osobnik w stadzie

Leśnicy poinformowali RDOŚ o zauważeniu nietypowej watahy, ponieważ jest to sytuacja potencjalnie zagrażająca środowisku i pierwsza tego typu w regionie. - Będziemy się konsultować z naukowcami, specjalistami od wilków. Być może zajdzie potrzeba odłowienia tego czarnego osobnika i wykonania badań genetycznych, które jasno stwierdzą, czy jest to pies, czy hybryda. Jeśli się okaże, że to hybryda, wówczas Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zdecyduje zapewne o jej eliminacji. Hybrydy nie są pożądane w środowisku - poinformowała Januszewicz.

Nagranie z Wichrowa kilkukrotnie oglądał Adam Gełdon, leśnik z Nadleśnictwa Spychowo, ekspert i miłośnik wilków. - Moim zdaniem jest to jednak pies, a nie hybryda. Nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z niezwykłą rzadkością, czyli zaakceptowaniem psa przez wilczą watahę. To się czasami zdarza i jest oczywiście zjawiskiem bardzo niepożądanym, bo może prowadzić do krzyżowania się gatunków - podkreślił leśnik.