Wilczęta na spacerze z mamą. "Nieoczekiwanie wkroczyły w sam kadr"
Wilki przystępują do rui w lutym, a szczenięta rodzą się najczęściej na przełomie kwietnia i maja. Wilczęta zwykle przestają korzystać z nor w lipcu, dzięki czemu można je częściej zaobserwować w lasach.
Młode wilki w towarzystwie mamy. Nagranie
Panu Dawidowi, znanemu pod pseudonimem Leśny Kawaler, udało się na początku lipca uchwycić na nagraniu spacer wilczych szczeniąt z matką. Przesłał materiał na Kontakt24. Co ciekawe, wcale nie "polował" obiektywem na wilki, a na inne zwierzęta.
- Tak naprawdę pojawiłem się w tym miejscu, by nagrać małe dziki. Wszak uwielbiają to miejsce i często się w nim bawią. Nieoczekiwanie jednak w sam kadr wkroczyły małe wilki wraz ze swoją mamą. W okolicy nie ma nory wilków. Nie ma też miejsca, w którym młode mogły przyjść na świat. Co więcej, wilczyca rzadko pojawia się w tym miejscu - opisywał pan Dawid.
Zdaniem Leśnego Kawalera uchwycenie szczeniąt z matką w nieoczekiwanym miejscu pokazuje, że na łonie natury w każdej chwili może stać się coś, czego zupełnie się nie spodziewamy. Autor nagrania przypomniał także, by nie demonizować wilków, bo pełnią ważne funkcje w leśnych ekosystemach.
- Małe wilki poznają teraz świat, a gdy ich rodzice odpoczywają, maluchy bawią się ze sobą. Wilki są w lasach bardzo potrzebne, a stereotypy mówiące o tym, że należy się ich bać, są krzywdzące. W rzeczywistości wilki panicznie boją się człowieka i unikają nas, jak tylko mogą - przekonywał.