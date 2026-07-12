Polska Wilczęta na spacerze z mamą. "Nieoczekiwanie wkroczyły w sam kadr" Oprac. Krzysztof Posytek |

Pierwszy spacer małych wilków po lesie Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Leśny Kawaler

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wilki przystępują do rui w lutym, a szczenięta rodzą się najczęściej na przełomie kwietnia i maja. Wilczęta zwykle przestają korzystać z nor w lipcu, dzięki czemu można je częściej zaobserwować w lasach.

Młode wilki w towarzystwie mamy. Nagranie

Panu Dawidowi, znanemu pod pseudonimem Leśny Kawaler, udało się na początku lipca uchwycić na nagraniu spacer wilczych szczeniąt z matką. Przesłał materiał na Kontakt24. Co ciekawe, wcale nie "polował" obiektywem na wilki, a na inne zwierzęta.

- Tak naprawdę pojawiłem się w tym miejscu, by nagrać małe dziki. Wszak uwielbiają to miejsce i często się w nim bawią. Nieoczekiwanie jednak w sam kadr wkroczyły małe wilki wraz ze swoją mamą. W okolicy nie ma nory wilków. Nie ma też miejsca, w którym młode mogły przyjść na świat. Co więcej, wilczyca rzadko pojawia się w tym miejscu - opisywał pan Dawid.

Pierwszy spacer małych wilków po lesie Źródło: Kontakt24/Leśny Kawaler

Zdaniem Leśnego Kawalera uchwycenie szczeniąt z matką w nieoczekiwanym miejscu pokazuje, że na łonie natury w każdej chwili może stać się coś, czego zupełnie się nie spodziewamy. Autor nagrania przypomniał także, by nie demonizować wilków, bo pełnią ważne funkcje w leśnych ekosystemach.

- Małe wilki poznają teraz świat, a gdy ich rodzice odpoczywają, maluchy bawią się ze sobą. Wilki są w lasach bardzo potrzebne, a stereotypy mówiące o tym, że należy się ich bać, są krzywdzące. W rzeczywistości wilki panicznie boją się człowieka i unikają nas, jak tylko mogą - przekonywał.