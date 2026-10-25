Polska Wietrzna pogoda od Bałtyku po góry. Odwołane kursy promów z Polski i Szwecji Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W wielu regionach Polski niedziela zaczęła się wietrznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed silnymi podmuchami dla siedmiu województw, a lokalnie mają one pomarańczowy stopień. W sobotę i niedzielę rozesłane zostały także alerty RCB do odbiorców sieci komórkowych w województwach dolnośląskim i śląskim.

Pogoda w Polsce. Sztorm na Bałtyku

Jak podał IMGW, w niedzielę na Bałtyku panują sztormowe warunki. Czerwone alarmy obowiązywały w akwenach wzdłuż wybrzeża Niemiec i Danii, poprzez Polskę i Szwecję, aż po Łotwę oraz estońskie wyspy Sarema i Hiuma. Tam wiatr sięgać może w porywach nawet 10 w skali Beauforta, czyli 89-102 kilometrów na godzinę. W polskich strefach brzegowych obowiązywały pomarańczowe ostrzeżenia - od Mielna po Jastrzębią Górę podmuchy mogą rozwijać 75-88 km/h.

Wysokie fale i silny wiatr zmusiły operatorów bałtyckich promów do odwołania części kursów między Polską a Szwecją. Problemy dotyczyły m. in. połączeń ze Świnoujścia, Gdańska, Ystad, Trelleborga czy Karlshamn. Odwołane zostały także niektóre poniedziałkowe kursy, przede wszystkim poranne połączenia.

Ostrzeżenia przed silnym sztormem dla obszarów morskich Źródło zdjęcia: baltyk.imgw.pl

Wiatr wyrządza szkody na lądzie

Wiatr powodował również problemy na lądzie. Według informacji przekazanych przez dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, do godziny 8 odnotowano pięć interwencji. W Słupsku przy ulicy Norwida drzewo spadło na samochód, jednak nikt nie został poszkodowany.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przekazał, że od godziny 8 do 11 służby odnotowały 34 zgłoszenia dotyczące pogody, w tym najwięcej - 6 - w powiecie goleniowskim. Głównie są to powalone gałęzie i drzewa.

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Niebezpiecznie w górach

Również w górach niedziela mija pod znakiem silnego wiatru. Przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego przekazali w mediach społecznościowych, że na szczycie Śnieżki porywy wiatru rano osiągały nawet 140 km/h. Apelowali o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc, w których silny wiatr może powodować łamanie gałęzi, a nawet przewracanie całych drzew.

"Silny wiatr znacznie zwiększa też utratę ciepła przez organizm i może prowadzić do szybkiego wychłodzenia. Zachowajcie ostrożność i dostosujcie plany wycieczek do panujących warunków" - przypomnieli eksperci.

Władze parku poinformowały o zamknięciu kładek prowadzących w głąb Wąwozu Kamieńczyka - szlaku leżącego w pobliżu popularnego wodospadu. Kładki pozostaną zamknięte do czasu poprawy warunków i ponownej oceny bezpieczeństwa.

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