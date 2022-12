Sarna zaplątała się w siatkę, "musiała siedzieć tam całą noc"

czytaj dalej

Mroźne arktyczne powietrze napływa do Polski. Od drugiego dnia weekendu wszędzie termometry będą wskazywać wartości poniżej zera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w połączeniu z silnym wiatrem temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. W niedzielę wieczorem na Suwalszczyźnie może spadać nawet do -13 stopni Celsjusza. Pierwszy raz w tym sezonie obciążenie organizmu zimnem może wzrastać do bardzo silnego - zapowiada IMGW.