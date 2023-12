Jechał samochodem, zauważył białego daniela

- Jechałem z żoną samochodem. Przyjechaliśmy z Warszawy w rodzinne strony, kiedy na drodze zauważyliśmy dwa duże zwierzęta, które bodły się porożem. Zanim zdążyłem włączyć kamerę, zeszły na pobocze. To były dwa samce - skomentował.

- To prawdopodobnie było moje pierwsze spotkanie z białym danielem. To niczym biały kruk, zjawisko bardzo rzadkie - dodał.

Biały daniel, ale nie albinos

Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli i ochrony lasu Szymon Nadolny z Nadleśnictwa Lipka przyznał, że białe ubarwienie danieli to dość rzadki widok.

- Osobnik napotkany przez widza to samiec daniela zwyczajnego. Daniel zwyczajny to gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych. Jest zwierzęciem dość pospolitym w lasach Wielkopolski. Najczęściej ma rudobrązowe ubarwienie grzbietu, z charakterystycznymi białymi plamami. Wśród danieli zdarzają się jednak również osobniki o całkowicie czarnej odmianie ubarwienia lub, jak byk widoczny na filmie, o białym kolorze sukni. Jest to rzeczywiście dość rzadka odmiana ubarwienia pokrywy włosowej u danieli, jednak w okolicy miejscowości Lipka wcześniej widywane były inne osobniki o białym ubarwieniu - wyjaśnił.