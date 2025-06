Ewakuacja Spotkania Młodych w Lednicy

czytaj dalej

IMGW podwyższył w części kraju stopień ostrzeżeń meteorologicznych przed burzami do trzeciego, najwyższego stopnia. Alarmy zostały wydane w całym kraju, mają one drugi i pierwszy stopień. Zjawiska mogą przynieść ulewny deszcz oraz porywisty wiatr, wiejący w porywach nawet do 120 kilometrów na godzinę. Niewykluczona jest trąba powietrzna.