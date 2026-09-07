Wichura zmiotła domek holenderski. Nagranie
W piątek mocno wiało w wielu rejonach Polski. Najwięcej szkód wystąpiło w województwie wielkopolskim, gdzie do sobotniego poranka strażacy interweniowali ponad 300 razy. W całej Polsce zaś interwencji było ponad półtora tysiąca.
Silny wiatr poderwał domek holenderski. Nagranie
Silny wiatr nawiedził między innymi miasto Kłecko i jego okolice. W poniedziałek na Kontakt24 otrzymaliśmy materiał od pana Dariusza z pobliskiej miejscowości Gorzuchowo. - Na nagraniu widać, jak przeniosło domek holenderski sąsiada. Człowiek by w życiu nie pomyślał, że siła żywiołu może być tak wielka. Wszystko trwało może z półtorej minuty. Straty są spore - przyznał mężczyzna.
Pan Dariusz opowiedział także o uszkodzeniach na własnej posesji. - Mam przewrócony płot, wyrwaną bramę, powyrywane rynny, uszkodzone zadaszenie jacuzzi, przeniesiony betonowy grill, który waży ze 150-180 kilogramów, uszkodzoną wiatę śmietnikową - wyliczył.