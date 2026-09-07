Polska Wichura zmiotła domek holenderski. Nagranie Oprac. Krzysztof Posytek |

Wichura w Gorzuchowie koło Kłecka (wielkopolskie) Źródło wideo: Kontakt24/Darek Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Darek

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W piątek mocno wiało w wielu rejonach Polski. Najwięcej szkód wystąpiło w województwie wielkopolskim, gdzie do sobotniego poranka strażacy interweniowali ponad 300 razy. W całej Polsce zaś interwencji było ponad półtora tysiąca.

Silny wiatr poderwał domek holenderski. Nagranie

Silny wiatr nawiedził między innymi miasto Kłecko i jego okolice. W poniedziałek na Kontakt24 otrzymaliśmy materiał od pana Dariusza z pobliskiej miejscowości Gorzuchowo. - Na nagraniu widać, jak przeniosło domek holenderski sąsiada. Człowiek by w życiu nie pomyślał, że siła żywiołu może być tak wielka. Wszystko trwało może z półtorej minuty. Straty są spore - przyznał mężczyzna.

Pan Dariusz opowiedział także o uszkodzeniach na własnej posesji. - Mam przewrócony płot, wyrwaną bramę, powyrywane rynny, uszkodzone zadaszenie jacuzzi, przeniesiony betonowy grill, który waży ze 150-180 kilogramów, uszkodzoną wiatę śmietnikową - wyliczył.

Wichura w miejscowości Gorzuchowo koło Kłecka Źródło: Kontakt24 / Darek