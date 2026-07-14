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Wielka ulewa, zerwane dachy, ewakuacja harcerzy. Pogoda mocno się pogorszyła

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Ulewa w miejscowości Półrzeczki (woj. małopolskie)
Źródło wideo: Adam/Sieć Obserwatorów Burz
Źródło zdj. gł.: portalik24.pl
We wtorek przez Polskę przechodzą burze, miejscami niosąc ulewne opady deszczu. W części kraju - między innymi w Jeleniej Górze - doprowadziły one do podtopień. Ponadto mocno wieje - w powiecie karkonoskim wiatr zerwał dachy z dwóch domów.

Jak opisuje nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, we wtorek od rana w Polsce rozwijają się burze. Przemieszczają się bardzo powoli, lokalnie przynosząc ulewne opady deszczu. W wielu województwach obowiązują alarmy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) - miejscami mają one nawet trzeci, czyli najwyższy stopień.

Ulewy w Polsce. Podtopienia na Dolnym Śląsku i w Małopolsce

W niektórych miejscach ulewy przyniesione przez burze doprowadziły do podtopień. Stało się tak między innymi w Jeleniej Górze w województwie dolnośląskim - to jedno z miejsc, gdzie IMGW wydał czerwone ostrzeżenia. Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać zalane drogi na osiedlu.

W Jeleniej Górze zagrożeniem były nie tylko opady deszczu, lecz także wiatr. Porywy były na tyle silne, że łamały drzewa.

Skutki burzy w Jeleniej Górze
Skutki burzy w Jeleniej Górze
Skutki burzy w Jeleniej Górze
Źródło zdjęcia: portalik24.pl
Skutki burzy w Jeleniej Górze
Skutki burzy w Jeleniej Górze
Źródło zdjęcia: portalik24.pl
Skutki burzy w Jeleniej Górze
Skutki burzy w Jeleniej Górze
Źródło zdjęcia: portalik24.pl
Skutki burzy w Jeleniej Górze
Skutki burzy w Jeleniej Górze
Źródło zdjęcia: portalik24.pl
Skutki burzy w Jeleniej Górze
Skutki burzy w Jeleniej Górze
Źródło zdjęcia: portalik24.pl

Ulewa na Dolnym Śląsku. Ewakuacje harcerzy

Jak wynika z informacji przekazanych nam przez dolnośląską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, do interwencji wyjeżdżano 220 razy. Najwięcej zgłoszeń było w powiecie karkonoskim (ponad 100) i lwóweckim (ponad 40). W większości interwencje dotyczyły połamanych drzew i podtopionych posesji. W miejscowości Wojanów w powiecie karkonoskim zerwało dach z dwóch budynków mieszkalnych. Prewencyjnie ewakuowane zostały obozy harcerskie w powiatach: wałbrzyskim, bolesławieckim, kamiennogórskim i karkonoskim. 

W części kraju mocno padało już nad ranem. Solidna ulewa nawiedziła między innymi miejscowość Półrzeczki w województwie małopolskim. Według Wakszyńskiego w ciągu dnia intensywne opady deszczu prowadzące do groźnych zdarzeń mogą się pojawić w kolejnych miejscach kraju.

Źródło: Sieć Obserwatorów Burz, tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzeburza
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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