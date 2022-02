Poznań. Wiatr zerwał fragment dachu. "Wystarczyłyby sekundy, a mogło kogoś zabić"

Reporter 24 Mariusz przesłał na Kontakt 24 nagranie, na którym widać, jak wiatr odrywa fragmenty dachu. Te spadają na chodnik i parking na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek 17 lutego, kiedy przez Polskę przechodził niż Dudley. Na nagraniu widać uciekającego przed spadającymi częściami dachu mężczyznę, który rozładowywał towar z samochodu dostawczego. Kilkadziesiąt sekund wcześniej miejsce to opuściła starsza kobieta.

"We włosach miałem pełno fragmentów dachu"

- Nie widać mnie na nagraniu, ponieważ stałem bezpośrednio przed blokiem. Wracałem akurat ze sklepu, spotkałem znajomego i wtedy to się stało. Zaczęliśmy uciekać i schowaliśmy się pod gzymsem przy bloku, ale i tak we włosach miałem pełno fragmentów tego dachu - relacjonował. - Wystarczyłyby sekundy, a mogło kogoś zabić. Ten dach leciał na plac za sklepem spożywczym, na którym akurat trwał rozładunek towaru. Poza tym to duży sklep, przy blokach, chodzi tamtędy wiele osób, więc to cud, że nie doszło do tragedii - opisywał.