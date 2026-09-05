Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Armagedon na cmentarzu. Spadające drzewa uszkadzały pomniki. Skutki wichur w Polsce

|
Zniszczenia na cmentarzu w Kłecku (wielkopolskie)
"To był armagedon, bożego świata nie było widać"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W piątek i w nocy przez Polskę przechodził front atmosferyczny. Niósł silny wiatr, który uszkadzał dachy i zrzucał gałęzie na samochody. Żywioł poczynił znaczne zniszczenia na cmentarzu w Kłecku w województwie wielkopolskim. W związku z załamaniem pogody straż pożarna odnotowała ponad tysiąc interwencji w całym kraju.

W piątek i w nocy mieszkańcy wielu rejonów Polski doświadczyli silnego wiatru. Jak poinformowała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, najmocniej wiało na Śnieżce, gdzie zanotowano podmuchy sięgające 140 kilometrów na godzinę. Jeśli chodzi o obszary nizinne, to najsilniejsze porywy zarejestrowano w Łodzi (90 km/h), Ustce (83 km/h) i Kołobrzegu (76 km/h).

W wielu miejscach silne podmuchy wiatru czyniły szkody, przez co strażacy mieli pełne ręce pracy. Jak przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej (PSP) Wojciech Gralec, ostatniej doby w całym kraju służby wyjeżdżały do interwencji 1153 razy. Nie pojawiły się informacje o osobach poszkodowanych.

CZYTAJ TAKŻE: Sobota z burzami i silnym wiatrem. Ostrzeżenia IMGW

Wichury w Polsce. Szkody w Wielkopolsce

Największe zniszczenia wiatr wywołał w województwie wielkopolskim. Jak powiedział TVN24 Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, do sobotniego poranka straż pożarna w województwie zanotowała 306 zdarzeń pogodowych.

Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatu gnieźnieńskiego, zwłaszcza gminy Kłecko. Wiatr uszkodził tam sześć dachów na budynkach mieszkalnych i kolejnych sześć na budynkach gospodarczych. Ponadto podmuchy zrzucały gałęzie na samochody, a wielu mieszkańców straciło dostęp do prądu.

Skutki silnego wiatru w gminie Kłecko (wielkopolskie)
Skutki silnego wiatru w gminie Kłecko (wielkopolskie)
Skutki silnego wiatru w gminie Kłecko (wielkopolskie)
Źródło zdjęcia: Piotr Ciesielczyk/Sieć Obserwatorów Burz
Skutki silnego wiatru w gminie Kłecko (wielkopolskie)
Skutki silnego wiatru w gminie Kłecko (wielkopolskie)
Źródło zdjęcia: Piotr Ciesielczyk/Sieć Obserwatorów Burz
Skutki silnego wiatru w gminie Kłecko (wielkopolskie)
Skutki silnego wiatru w gminie Kłecko (wielkopolskie)
Źródło zdjęcia: Piotr Ciesielczyk/Sieć Obserwatorów Burz
Skutki silnego wiatru w gminie Kłecko (wielkopolskie)
Skutki silnego wiatru w gminie Kłecko (wielkopolskie)
Źródło zdjęcia: Piotr Ciesielczyk/Sieć Obserwatorów Burz

Armagedon na cmentarzu

Burza wywołała poważne zniszczenia na cmentarzu w Kłecku, gdzie była reporterka TVN24 Nadia Rulak. Rozmawiała z jedną z mieszkanek, która doznała strat.

- To był armagedon, bożego świata nie było widać. Wiało, drzewa się przewracały, padało, a straty takie wielkie, że niemożliwe - opowiadała kobieta. Dodała, że przyjechała na cmentarz już w piątek wieczorem i zobaczyła, że na jej rodzinny grób przewróciło się drzewo, uszkadzając pomnik.

Zniszczenia na cmentarzu w Kłecku. Relacjonuje Nadia Rulak
Źródło: TVN24

Groźna pogoda w wielu województwach. Bilans interwencji

Z niebezpieczną pogodą mierzyli się również mieszkańcy województwa lubuskiego. Jak poinformował dyżurny tamtejszej straży pożarnej, wpłynęło około 150 zgłoszeń. Interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew oraz połamanych gałęzi. Służby miały najwięcej pracy w okolicach Strzelec Krajeńskich.

Klatka kluczowa-678031
Skutki wiatru i deszczu w okolicach Strzelec Krajeńskich (lubuskie)
Źródło: TVN24

Silnie wiało także w województwie kujawsko-pomorskim. Tamtejsi strażacy odnotowali 74 interwencje związane z pogodą. Najgroźniej było w powiatach graniczących z województwem wielkopolskim: mogilskim, żnińskim i nakielskim.

Potężne podmuchy nie ominęły województwa pomorskiego. W związku z groźną aurą strażacy interweniowali tam 35-krotnie. Główne wezwania służb stanowiły połamane konary drzew, zalane ulice oraz posesje.

Ponadto pogoda nie oszczędzała mieszkańców Dolnego Śląska. Według informacji przekazanych przez dyżurnego PSP do piątkowego wieczora wpłynęły 112 zdarzenia pogodowe. Najsilniej wiało w powiecie bolesławieckim.

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
pc
Afera Zondacrypto. "Panie prezydencie, jakie świństwa pan kryje?"
TVN24
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
Sławomir W. przed sądem
Poszła leczyć zęby. Straciła 28 lat życia
Klaudia Ziółkowska
Udostępnij:
Tagi:
pogodawiatrStraż pożarna
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, chmury, deszcz
Groźna pogoda w dziewięciu województwach
Prognoza
Huragan Lowell na zdjęciu satelitarnym w podczerwieni
Idzie do nich trzeci huragan w tym roku
Świat
Pogoda na wrzesień 2026. Chłodna druga dekada miesiąca
Wrzesień to cisza przed burzą. El Nino może nieźle namieszać
Arleta Unton-Pyziołek
Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem
Wichury w Polsce. Tu alarmy mają drugi stopień
Prognoza
BURZA LATO
Gdzie jest burza? Front atmosferyczny sunie przez Polskę
Prognoza
Zielona Góra
Zielona Góra polską Toskanią. Wyjątkowe święto tradycji winobrania
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Ceremonia Ig Nobli odbyła się w Zurychu
Zbadali zapach niemowląt i dostali nagrodę
Nauka
Jezioro Albano
Wysycha jezioro obok pałacu papieskiego. Rekordowo niski poziom wód
Świat
Lato, upał, słoneczniki, gorąco
W prognozach widać upał. Tego dnia ma być 30 stopni
Prognoza
Toksyczna mgła zagraża sąsiednim krajom
Ściągnęli je z korony drzewa, pod nimi dymiły torfowiska
Świat
Myszołowiec towarzyski - zdjęcie przykładowe
"Niezwykle skuteczna metoda". To one ochronią gwiazdy kina
Ciekawostki
Akcja ratunkowa w elektrowni wodnej Trishuli-3A
Ostrzegł innych, sam nie zdążył uciec. Nepalskie służby uratowały ocalałych
Świat
Ewakuacje po uderzeniu tajfunu Saudel w Chinach
Tajfun uderzył trzykrotnie. Masowe ewakuacje, paraliż na drogach
Świat
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Nadciągają ulewy i silny wiatr. Tak będą wędrować nad Polską
Polska
Przez obszar metropolitalny Toronto przeszły potężne burze z ulewami
Nigdy wcześniej nie widzieli takiej burzy. "Było słychać nieustanny ryk"
Świat
Burza
Nadchodzą burze i wichury. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Na początku września do Hiszpanii wrócił upał
Nieznośny skwar wrócił do Hiszpanii. "Mam już absolutnie dość tego upału"
Świat
Kratery i uskoki na powierzchni Merkurego
Sonda zbada tajemnice Merkurego. "Niesłychanie trudny zabieg"
Nauka
W piątek w części Polski spodziewane są nawalne opady deszczu
Idzie załamanie pogody. Czekają nas nawalne opady
Prognoza
Filipińska para wzięła ślub w zalanym kościele
Para młoda brodziła w wodzie po pas. Nagranie
Świat
Konie zablokowały autostradę
Chaos na autostradzie. Nagle pojawiło się 12 koni
Świat
Trzy huragany na Pacyfiku
Taki widok satelitarny zdarza się bardzo rzadko
Nauka
Komar brzęczący (Culex pipiens) - zdj. ilustracyjne
Grecja walczy z komarami. Przenoszą groźnego wirusa
Świat
Mężczyzna został rażony piorunem podczas burzy w Nowym Jorku
Szedł do dentysty, raził go piorun. Nagranie
Świat
Samica łosia uchwycona na nagraniu z Montany
"Zobaczyłam łosia biegnącego tak szybko, jak tylko mógł"
Świat
Zniszczenia w Nepalu
Nie żyje 1225 osób. "Musieliśmy to zrobić, aby uwolnić jego duszę"
Świat
zwierze
Dzikie zwierzę zaatakowało ludzi. Jest nagranie
Świat
Teksas
Przyszła burza i zrzuciła ogromną ilość deszczu
Świat
rys rudy
Ryś rudy wystraszył domowników
Świat
Susza, pole, pszenica
Skutki suszy w Europie mogą być dotkliwe
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom