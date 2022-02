Raport RCB. Jedna osoba ranna na skutek silnego wiatru

Ostatniej doby na skutek silnego wiatru została ranna jedna osoba - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do godziny 6 w sobotę bez prądu było ponad 360 tysięcy odbiorców.

Do godziny 6 w sobotę Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna wyjeżdżały do 4458 zdarzeń związanych z gwałtowną pogodą. Bez energii elektrycznej było ponad 360 tysięcy odbiorców. SMS-owy alert RCB wysłało do ponad 45 milionów odbiorców.