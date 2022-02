Czwarta ofiara śmiertelna, 1,2 miliona odbiorców bez prądu, rekordowa liczba zgłoszeń na numer alarmowy

Wichury przechodziły w sobotę przez Polskę. Do czterech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Straż pożarna w całym kraju miała pełne ręce roboty. Do godziny 18 odnotowała ponad 23 tysiące interwencji. Jak powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, z powodu rekordowej liczby 180 tysięcy zgłoszeń na linię alarmową 112 system spowolnił, ma wrócić do normalnego funkcjonowania późnym wieczorem w sobotę. Porywisty wiatr zrywał dachy i łamał drzewa. Bez prądu pozostaje ponad 1,2 miliona gospodarstw domowych.

Po nieco spokojniejszym piątku niszczycielski wiatr w sobotę znów nawiedził Polskę. Do godziny 18 strażacy otrzymali ponad 23 tysiące zgłoszeń związanych z silnym wiatrem, najwięcej na Mazowszu i w Wielkopolsce - przekazał w sobotę rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. Najwięcej zdarzeń odnotowano w woj. mazowieckim - 4371, wielkopolskim - 3571, kujawsko-pomorskim - 2784 i zachodniopomorskim - 2621. Jak poinformował bryg. Kierzkowski, odnotowano 2 222 uszkodzenia budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Drzewo przewróciło się na dom w miejscowości Michałowice k. Warszawy PAP/Mateusz Marek

Zniszczony dom w Gorzowie Wielkopolskim PAP/Lech Muszyński

Cztery osoby zginęły

Cztery osoby poniosły śmierć. Jedna osoba zginęła po tym, jak w sobotę rano na drodze krajowej numer 11 w Babim Dworze w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie) na jadący samochód spadło drzewo - poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt. Zdarzenie miało miejsce przed godziną 9. Na busa przewróciło się drzewo, jadąca autem osoba zmarła, mimo udzielonej jej pomocy medycznej.

Do drugiego śmiertelnego zdarzenia doszło w woj. lubelskim w miejscowości Międzyrzec Podlaski. - Na drodze lokalnej, na skutek wiatru, drzewo przewróciło się na samochód, w wyniku czego jedna osoba zginęła - podał brygadier Karol Kierzkowski. Jak poinformował nas komendant policji w Międzyrzecu Podlaskim, wypadek miał miejsce na bocznej drodze z Międzyrzeca do Sitna. Mężczyzna wiózł drewno ciągnikiem przemysłowym.

Tragiczny wypadek miał miejsce w Emowie w powiecie otwockim na Mazowszu - podał portal tvnwarszawa.pl. - Na terenie zalesionym, drzewo przewróciło się na mężczyznę powiedziała Irmina Sulich z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.Jak dodała, niestety nie udało się go uratować. - Zmarł na miejscu - poinformowała.

Wieczorem poinformowano o czwartym śmiertelnym wypadku. W Sulejowie w pow. wołomińskim drzewo przygniotło przechodnia.

Rannych zostało sześć osób.

Ofiary śmiertelne wichur TVN24

Zgłoszeń tak dużo, że system spowolnił

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał, że od północy do godz. 16 w sobotę przyjęto rekordowe 180 tysięcy zgłoszeń na linię alarmową 112.

- Na co dzień średnio w ciągu dnia jest około 55-60 tys. zgłoszeń na linię 112. Dziś od północy do godz. 16 było 180 tys. zgłoszeń. To również jest rekord, jeśli chodzi o funkcjonalnie tej linii - podkreślił wiceminister. Jak dodał, w ciągu jednej godziny przyjęto 27 tys. zgłoszeń. - W związku z tym system znacząco spowolnił funkcjonowanie. Na tę chwilę jesteśmy po odprawie z wojewodami, gdzie wojewodowie byli przygotowani na zwiększenie liczby osób obsługujących numeru 112.(...) System wraca do normlanego funkcjonowania i wiele wskazuje na to, że w późnych godzinach wieczornych system zacznie funkcjonować na nowo - przekazał Szefernaker.

Ponad 1,2 miliona odbiorców bez prądu

Po wichurach ponad 1,2 miliona gospodarstw domowych pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej. Jak sprecyzował przed godz. 17 na Twitterze Marek Kubiak, wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, to 1 229 007 odbiorców. Najwięcej z nich bez prądu pozostaje w województwie mazowieckim - 335,5 tys., zachodniopomorskim - 1656 tys., warmińsko-mazurskim - 138 tys., podlaskim, 127 tys., kujawsko-pomorskim - 113 tys. Dodał, że naprawy trwają.

- Osoby, które pracują od początku w naszej instytucji nie pamiętają aż takiej skali odbiorców bez energii elektrycznej - mówił na antenie TVN24 rzecznik RCB Damian Duda, kiedy liczba odbiorców bez prądu wynosiła ponad 1,1 mln.

Apel premiera

"Wszyscy widzimy co się dzieje za oknami naszych domów. Przez Polskę przechodzi orkan Eunice, który z ogromną siłą uderza we wszystko, co spotyka na swojej drodze. Apeluję: zostańcie w domach" - napisał w mediach społecznościowych szef rządu Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że sytuacja jest cały czas monitorowana, właściwe służby działają i pomagają najbardziej poszkodowanym.

Ponad dwa tysiące interwencji na Mazowszu

Od północy do godziny 12 w sobotę mazowieccy strażacy interweniowali 2040 razy w związku z silnym wiatrem - poinformowała starsza strażak Katarzyna Urbanowska z zespołu prasowego mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej odnotowano ich w Warszawie (370), w powiecie wołomińskim ponad 125 oraz w powiecie piaseczyńskim ponad 100.

- Główne zdarzenia to powalone drzewa, zerwane dachy i linie energetyczne - powiedziała.

Silny wiatr zerwał elewację Wiatr zerwał elewację w Ursusie | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Wiatr zerwał elewację w Ursusie | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Wiatr zerwał elewację w Ursusie | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Wiatr zerwał elewację w Ursusie | Tomasz Zieliński / tvwarszawa.pl Wiatr zerwał elewację w Ursusie | Tomasz Zieliński / tvwarszawa.pl

Wiatr zerwał dach szkoły w Warszawie Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Adamkn8q/ Kontakt 24

Kilkaset interwencji na Pomorzu

W sobotę od północy do południa pomorscy strażacy zanotowali 735 zdarzeń w związku z silnym wiatrem. Najwięcej interwencji - 109 - miało miejsce w powiecie słupskim, w starogardzkim - 60, kwidzyńskim - 58.

- Połamane drzewa, naderwane dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz garaży - do takich zdarzeń w sobotę wzywani są strażacy w Pomorskiem - podał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku bryg. Łukasz Płusa. Nikt nie został poszkodowany. - Cały czas napływają nowe zgłoszenia - zaznaczył rzecznik pomorskiej straży pożarnej.

Żywioł uszkodził dach szkoły w miejscowości Mierzeszyn w gminie Trąbki Wielkie.

Dwa przewrócone drzewa zablokowały drogę krajową numer 21 między Słupskiem a Miastkiem. Nikt nie został poszkodowany. Dyżurny Wojciech Zieliński z Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że utrudnienie w ruchu może potrwać około godziny.

Drzewa blokują drogę na Ziemi Łódzkiej

W województwie łódzkim wieje porywisty wiatr, od północy strażacy interweniowali już ponad 200 razy. Najwięcej zgłoszeń, głównie dotyczących połamanych drzew, funkcjonariusze odebrali w powiatach zgierskim i łęczyckim. Wzywano ich tam już ponad 70 razy.

W tym rejonie - jak informuje łódzki Punkt Informacji Drogowej GDDKiA - powalone drzewa zablokowały przejazd dk 91 w miejscowości Emilia na 334. km trasy. To odcinek drogi między Zgierzem i Łęczycą. Wyznaczono objazd przez Rosanów. Na miejscu pracują strażacy, w związku z czym utrudnienie powinno się wkrótce zakończyć. Jak informuje Radio Łódź, w samym Zgierzu przy ul. Hożej silny wiatr przewrócił na ulicę mur. Droga jest częściowo zablokowana, nie można przejechać pasem od strony osiedla 650-lecia. Nie było osób poszkodowanych. Miejsce zabezpieczają służby.

Wiatr zerwał dach szkoły w Kutnie Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska

Drzewo przewróciło się na linię energetyczną w województwie świętokrzyskim

W Kielcach wskutek silnego wiatru drzewo przewróciło się na linię energetyczną, blokując jednocześnie przejazd krajową "77" w Sandomierzu - przekazał w sobotę w południe dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA. Sierżant sztabowy Michał Ordon, oficer prasowy sandomierskiej policji. Dodał, że do zdarzenia doszło w rejonie dworca kolejowego w Sandomierzu. Miejsce zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Służby oczekują na przyjazd pogotowia energetycznego. Policja kieruje na objazd wyznaczony przez parking dworca wzdłuż wyłączonego z ruchu odcinka drogi. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.

Zniszczenia w województwie lubuskim. "Sytuacja jest trudna, a awarii jest bardzo dużo"

Mieszkańcy województwa lubuskiego kolejny raz w krótkim czasie muszą zmagać się ze skutkami silnego wiatru. Od piątkowego wieczoru w regionie szaleje wichura, a miejscowi strażacy interweniowali już ponad 760 razy. W województwie w wielu miejscowościach występują problemy z dostawami prądu.

Jak poinformował rzecznik gorzowskiego Oddziału Enea Operator Krzysztof Osiński, w sobotę przed godziną 10 z powodu awarii wywołanych przez wichurę bez zasilania było około 186 tysięcy odbiorców, a problemy występowały praktycznie we wszystkich miejscowościach i na liniach każdego napięcia. Dodał, że służby energetyczne starają się jak najszybciej lokalizować i usuwać awarie, ale muszą pracować w trudnych warunkach, gdyż nadal silnie wieje. - Sytuacja jest trudna, a awarii jest bardzo dużo. Prosimy naszych odbiorów o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż naprawy mogą trochę potrwać - powiedział Osiński. Rzecznik lubuskiej Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Szymura przekazał, że dotychczas nie było osób rannych w wyniku wichury. Były jednak sytuacje wymagające pilnej interwencji, jak ta w Zielonej Górze, gdzie w dużej części miasta nie było prądu i strażacy musieli pilnie wesprzeć tamtejszy Szpital Uniwersytecki dowożąc zbiorniki z paliwem do systemu zasilania awaryjnego oraz swoje agregaty prądotwórcze. Jak zawsze przy takiej pogodzie najwięcej zgłoszeń wpływających do straży pożarnej dotyczy przewracanych i połamanych przez wiatr drzew i gałęzi, które powodują problemy komunikacyjne, uszkadzają linie energetyczne, budynki czy samochody. Wiatr uszkodził kilkanaście dachów, w tym dwa zostały zerwane z budynków mieszkalnych. Od początku zjawiska, czyli od piątkowego wieczoru lubuscy strażacy interweniowali już ponad 760 razy.

Karol Kierzkowski o interwencjach TVN24

Sytuacja w Wielkopolsce

Z powodu wichur, jakie przechodzą nad regionem, w sobotę w Poznaniu zamknięto Nowe Zoo. W mieście nie działa także ok. 20 sygnalizacji świetlnych. Strażacy usuwają też połamane gałęzie i drzewa z dróg i torowisk. - Miniona noc na terenie Poznania nie przyniosła na szczęście żadnych osób poszkodowanych. Nie było też poważnych zniszczeń w infrastrukturze miejskiej, poza odnotowanym obecnie złamanym sygnalizatorem u zbiegu Słowiańskiej/Murawy - poinformował w sobotę zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Dodał, że w mieście nie działa obecnie ok. 20 sygnalizacji świetlnych przez braki zasilania. Od godzin porannych strażacy usuwają też połamane gałęzie i drzewa z dróg i torowisk. Wichura poprzestawiała w mieście także znaki drogowe. - Na Dębcu został uszkodzony balon sportowy jednej z akademii, strażacy również tam interweniowali - podał Wiśniewski. Zapewnił także, że całodobowo sytuację w związku z wichurami monitoruje Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania, służby MPK Poznań Sp. z o.o. i Zarząd Dróg Miejskich. Wiśniewski zaapelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności. W sobotę zamknięte zostało także Nowe Zoo w Poznaniu. Jak poinformowano, "zwierzęta są bezpieczne, w swoich schronieniach, opiekunowie czuwają, ale musimy uprzątnąć efekty działania huraganu, a wieje jeszcze mocno". Nowe Zoo będzie zamknięte w sobotę i niedzielę. - Mamy nadzieję, że do poniedziałku uporamy się ze skutkami wichury i zniszczeniami - poinformowano.

Drzewo spadło na busa na północy Wielkopolski TVN24

Zniszczenia w poznańskim zoo Zoo Poznań

Zniszczenia w poznańskim zoo Zoo Poznań

Interwencje na Warmii i Mazurach

Powalone drzewa zablokowały drogę krajową numer 16 w Iławie. Według informacji drogowców, silny podmuch wiatru przewrócił na jezdnię 4-5 drzew. Nikomu nic się nie stało. Utrudnienie na odcinku drogi krajowej 16 między Grudziądzem a Ostródą może potrwać ok. 1 godziny.

Natomiast odblokowana została droga krajowa 51 między Olsztynem a Dywitami, gdzie drzewo przewróciło się na samochód dostawczy. Wskutek tego doszło do zderzenia samochodu dostawczego z innym autem. Kierująca dostawczym fiatem, jak informował Kierzkowski, została przewieziona do szpitala.

Na wyjeździe z Olsztyna w kierunku Dywit drzewo spadło na samochód Policja Olsztyn

Na wyjeździe z Olsztyna w kierunku Dywit drzewo spadło na samochód Policja Olsztyn

Silny wiatr przewrócił samochód na Kujawach

Ranny kierowca ciężarówki omijający powalone drzewo na drodze krajowej numer 10 koło Torunia i przewrócony samochód dostawczy na autostradzie A1 koło Grudziądza - to najpoważniejsze skutki wichury w nocy z piątku na sobotę w województwie kujawsko-pomorskim.

Na dk 10 w Gajtowie koło Torunia kierowca samochodu ciężarowego chcąc uniknąć uderzenia w drzewo, które przewróciło się na część drogi zjechał z jezdni i uderzył w stojące drzewo. Poszkodowanego z zakleszczonego pojazdu uwolnili strażacy.

Z kolei na A1 w Dąbrówce koło Grudziądza silny podmuch wiatru przewrócił samochód dostawczy. Nikt nie doznał obrażeń.

- Od godziny 22 w piątek do godziny 7 rano przyjęliśmy około 300 zgłoszeń o szkodach wyrządzonych przez silne wiatry. Głównie są to zdarzenia dotyczące powalonych drzew i połamanych konarów leżących na drogach i podwórzach. Około 40 interwencji było związanych z uszkodzonymi dachami domów, budynków gospodarczych i produkcyjnych - powiedział dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Najczęściej strażacy interweniowali w powiatach: toruńskim - 45, żnińskim - 30 i inowrocławskim - 26 razy.

Problemy w Zachodniopomorskiem

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak jedzie do woj. zachodniopomorskiego, gdzie sytuacja jest bardzo trudna po nocnych wichurach - poinformował rzecznik PSP bryg. Karol Kierzkowski.

"Ponadto, komendant zadysponował w tamten rejon kontener paliwowy z woj. kujawsko-pomorskiego, celem tankowania wozów strażackich" - dodał rzecznik PSP. Wcześniej wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że w związku z sytuacją w zachodniopomorskim Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zadysponował 40 kadetów ze szkół aspirantów w Poznaniu i Częstochowie do pomocy zachodniopomorskim strażakom.

Sześć linii kolejowych w woj. zachodniopomorskim jest nieprzejezdnych. Powodem są drzewa powalone na tory przez silny wiatr - poinformowały w sobotę PKP PLK - Wszędzie służby techniczne są już na torach i pracują, by usuwać skutki tych wichur. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile to potrwa, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna. Służby są w stanie gotowości, reagujemy najszybciej, jak to jest możliwe – powiedział rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Utrudnienia występują na liniach: Słupsk-Stargard, Koszalin-Kołobrzeg, Białogard-Kołobrzeg, Chojna-Gryfino, Piła-Stargard, Szczecinek-Runowo Pomorskie.

Wichury w Szczecinie, osiedle Harmonia Gumieńce Kontakt 24/ Kot

Drzewo spadło na samochody w Szczecinie Materiał otrzymaliśmy na Kontakt 24. Kot/ Kontakt 24

Silny wiatr w Szczecienie TVN24

Źródło: TVN24