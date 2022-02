Eunice w Polsce. Są dwie ofiary śmiertelne

Jak poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kierzkowski, od północy do godziny 9 rano w sobotę straż pożarna otrzymała 6378 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem.

W Wielkopolsce zginęła jedna osoba

Jedna osoba zginęła po tym, jak w sobotę rano na drodze krajowej numer 11 w Babim Dworze w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie) na jadący samochód spadło drzewo - poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt. Droga na miejscu zdarzenia jest nieprzejezdna. Zdarzenie miało miejsce przed godziną 9. Na busa przewróciło się drzewo, jadąca autem osoba zmarła, mimo udzielonej jej pomocy medycznej. Do drugiego śmiertelnego zdarzenia doszło w woj. lubelskim w miejscowości Międzyrzec Podlaski.

Zerwane linie energetyczne

Interwencje na Warmii i Mazurach

Powalone drzewa zablokowały drogę krajową numer 16 w Iławie. Według informacji drogowców, silny podmuch wiatru przewrócił na jezdnię 4-5 drzew. Nikomu nic się nie stało. Utrudnienie na odcinku drogi krajowej 16 między Grudziądzem a Ostródą może potrwać ok. 1 godziny.

Natomiast odblokowana została droga krajowa 51 między Olsztynem a Dywitami, gdzie drzewo przewróciło się na samochód dostawczy. Wskutek tego doszło do zderzenia samochodu dostawczego z innym autem. Kierująca dostawczym fiatem, jak informował Kierzkowski, została przewieziona do szpitala.

Wiatr uszkodził dach szkoły na Pomorzu

Około 17 tysięcy odbiorców w województwie pomorskim pozbawionych jest w sobotę energii elektrycznej w wyniku awarii wywołanych silnym wiatrem - poinformował dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. We wsi Mierzeszyn wiatr uszkodził dach szkoły.

Silny wiatr przewrócił samochód na Kujawach

Ranny kierowca ciężarówki omijający powolne drzewo na drodze krajowej numer 10 koło Torunia i przewrócony samochód dostawczy na autostradzie A1 koło Grudziądza - to najpoważniejsze skutki wichury w nocy z piątku na sobotę w województwie kujawsko-pomorskim.

- Od godziny 22 w piątek do godziny 7 rano przyjęliśmy około 300 zgłoszeń o szkodach wyrządzonych przez silne wiatry. Głównie są to zdarzenia dotyczące powalonych drzew i połamanych konarów leżących na drogach i podwórzach. Około 40 interwencji było związanych z uszkodzonymi dachami domów, budynków gospodarczych i produkcyjnych - powiedział dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Problemy na kolei w Zachodniopomorskiem

Sześć linii kolejowych w woj. zachodniopomorskim jest nieprzejezdnych. Powodem są drzewa powalone na tory przez silny wiatr - poinformowały w sobotę PKP PLK - Wszędzie służby techniczne są już na torach i pracują, by usuwać skutki tych wichur. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile to potrwa, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna. Służby są w stanie gotowości, reagujemy najszybciej, jak to jest możliwe – powiedział rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Utrudnienia występują na liniach: Słupsk-Stargard, Koszalin-Kołobrzeg, Białogard-Kołobrzeg, Chojna-Gryfino, Piła-Stargard, Szczecinek-Runowo Pomorskie.