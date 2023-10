Silne podmuchy łamały drzewa i niszczyły dachy. Interwencje po nocnych wichurach

W nocy z wtorku na środę nad Polską przetoczył się front atmosferyczny, który przyniósł ze sobą burze, deszcz i wichury. Jak poinformował we wtorek wieczorem IMGW, miejscami porywy mogły osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę. W prawie całym kraju do godzin porannych obowiązywały alerty IMGW przed silnym wiatrem, wydany został również alert RCB.