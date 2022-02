Prawie 25 tysięcy interwencji po sobotnich wichurach. Ofiary śmiertelne, ranni, zniszczenia

Wskazał, że bilans poszkodowanych we wczorajszych zdarzeniach to cztery ofiary śmiertelne i dziewięciu rannych.

Jak mówił, od północy do godz. 6.30 w niedzielę strażacy odnotowali 106 zdarzeń związanych z silnym wiatrem.

Cztery osoby zginęły

Co najmniej cztery osoby poniosły śmierć w związku z sobotnimi wichurami. Jedna osoba zginęła po tym, jak w sobotę rano na drodze krajowej numer 11 w Babim Dworze w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie) na jadący samochód spadło drzewo - poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt. Zdarzenie miało miejsce przed godziną 9. Na busa przewróciło się drzewo, jadąca autem osoba zmarła, mimo udzielonej jej pomocy medycznej.

Do drugiego śmiertelnego zdarzenia doszło w woj. lubelskim w miejscowości Międzyrzec Podlaski. - Na drodze lokalnej, na skutek wiatru, drzewo przewróciło się na samochód, w wyniku czego jedna osoba zginęła - podał brygadier Karol Kierzkowski. Jak poinformował nas komendant policji w Międzyrzecu Podlaskim, wypadek miał miejsce na bocznej drodze z Międzyrzeca do Sitna. Mężczyzna wiózł drewno ciągnikiem przemysłowym.

Tragiczny wypadek miał miejsce w Emowie w powiecie otwockim na Mazowszu - podał portal tvnwarszawa.pl. - Na terenie zalesionym, drzewo przewróciło się na mężczyznę powiedziała Irmina Sulich z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.Jak dodała, niestety nie udało się go uratować. - Zmarł na miejscu - poinformowała.

Zgłoszeń było tak dużo, że system spowolnił

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker informował w sobotę wieczorem, że od północy do godz. 16 przyjęto rekordowe 180 tysięcy zgłoszeń na linię alarmową 112.

- Na co dzień średnio w ciągu dnia jest około 55-60 tysięcy zgłoszeń na linię 112. Dziś od północy do godz. 16 było 180 tysięcy zgłoszeń. To również jest rekord, jeśli chodzi o funkcjonalnie tej linii - podkreślił wiceminister .Jak dodał, w ciągu jednej godziny przyjęto 27 tys. zgłoszeń.