Cztery osoby nie żyją, setki tysięcy odbiorców bez prądu po wichurach

Wichury przechodziły w sobotę przez Polskę. Są cztery ofiary śmiertelne, sześć osób zostało rannych. Straż pożarna w całym kraju miała pełne ręce roboty, do godziny 18 odnotowała ponad 23 400 interwencji. Wieczorem poinformowano, że numer alarmowy 112 został przywrócony do normalnego funkcjonowania po tym, jak z powodu rekordowej liczby zgłoszeń system spowolnił. Porywisty wiatr zrywał dachy, łamał drzewa i niszczył linie energetyczne. Bez prądu są setki tysięcy odbiorców.

Po nieco spokojniejszym piątku niszczycielski wiatr w sobotę znów nawiedził Polskę. Do godziny 18 strażacy otrzymali ponad 23 400 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem - przekazał w sobotę rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. To rekordowa liczba, jeśli chodzi o funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej.

Cztery osoby zginęły

Do drugiego śmiertelnego zdarzenia doszło w woj. lubelskim w miejscowości Międzyrzec Podlaski. - Na drodze lokalnej, na skutek wiatru, drzewo przewróciło się na samochód, w wyniku czego jedna osoba zginęła - podał brygadier Karol Kierzkowski. Jak poinformował nas komendant policji w Międzyrzecu Podlaskim, wypadek miał miejsce na bocznej drodze z Międzyrzeca do Sitna. Mężczyzna wiózł drewno ciągnikiem przemysłowym.

Tragiczny wypadek miał miejsce w Emowie w powiecie otwockim na Mazowszu - podał portal tvnwarszawa.pl. - Na terenie zalesionym, drzewo przewróciło się na mężczyznę powiedziała Irmina Sulich z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.Jak dodała, niestety nie udało się go uratować. - Zmarł na miejscu - poinformowała.

Zgłoszeń tak dużo, że system spowolnił

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker przekazał, że od północy do godz. 16 w sobotę przyjęto rekordowe 180 tysięcy zgłoszeń na linię alarmową 112.

- Na co dzień średnio w ciągu dnia jest około 55-60 tys. zgłoszeń na linię 112. Dziś od północy do godz. 16 było 180 tys. zgłoszeń. To również jest rekord, jeśli chodzi o funkcjonalnie tej linii - podkreślił wiceminister .Jak dodał, w ciągu jednej godziny przyjęto 27 tys. zgłoszeń.