Trudny dzień dla pasażerów kolei. Opóźnionych ponad 900 pociągów

Powalone konary i uszkodzone trakcje

Rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe Karol Jakubowski przekazał, że do godziny 18 służby techniczne spółki odnotowały 400 wydarzeń na sieci związanych z warunkami pogodowymi.

Podkreślił, że aby zapewnić sprawne połączenia przy trudnych warunkach atmosferycznych wykorzystywane są lokomotywy osłonowe (czyli lokomotywy spalinowe pozwalające ściągnąć pociąg ze szlaku do stacji i odblokować tor), między innymi na linii kolejowej Warszawa - Gdańsk - w wyniku zaniku napięcia z sieci zewnętrznej między Nasielskiem a Ciechanowem. Jakubowski przekazał, że wracają pociągi na linię od Warszawy do Tłuszcza i do Białegostoku, służby natomiast nadal pracują nad przywróceniem sprawności urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Łochów.