Przerwy w dostawie prądu po poniedziałkowym ataku wiatru

Mazowsze. Awarie prądu

Groźnie na Pomorzu Gdańskim

Jak przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Łukasz Płusa, od poniedziałku od godziny 8 do wtorku do godz. 6 rano strażacy odnotowali 218 interwencji w związku z szalejącą wichurą. Silny wiatr spowodował, że powalone zostały drzewa, nadłamane konary i uszkodzone dachy. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie wejherowskim - 47, słupskim - 28 i kartuskim - 23. Nie ma osób poszkodowanych.

Interwencje w Małopolsce, na Podkarpaciu i Ziemi Świętokrzyskiej

- W trzech przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych - poinformował we wtorek rano bryg. Marcin Betleja, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Na Podkarpaciu wciąż obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Z informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wynika, że we wtorek może wiać z prędkością do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach nawet do 85 km/h. Strażacy apelują o ostrożność. Sugerują, żeby unikać zadrzewionych terenów, nie wchodzić do parków i lasów nie parkować samochodów pod drzewami ani reklamami wielkopowierzchniowymi.