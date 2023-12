Wichury w Polsce. Gdańsk zamyka cmentarze i Park Oliwski

W Polsce w poniedziałek silnie wieje. Najsilniej na Wybrzeżu, miejscami porywy osiągają prędkość dochodzącą do 100 kilometrów na godzinę. Tam obowiązują alarmy drugiego stopnia, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Gdańsku na skutek wichury zamknięto cmentarze, ogród zoologiczny i Park Oliwski. Strażacy z Pomorza odnotowali kilkadziesiąt interwencji.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), na Wybrzeżu występują porywy wiatru osiągające prędkość powyżej 75 kilometrów na godzinę. Lokalnie, zwłaszcza na wschodnich krańcach obszaru, osiągają one prędkość do 100 km/h. "W najbliższych godzinach sytuacja będzie utrzymywać się na podobnym poziomie, prędkość wiatru nie ulegnie niestety zmniejszeniu" - napisano w mediach społecznościowych. To tam obowiązują alarmy IMGW drugiego stopnia przed silnym wiatrem.