Uszkodzone budynki, powalone drzewa. Ponad 4000 interwencji z powodu wichur

Cyklon Ulf spowodował w Polsce silny wiatr i wichury. Ich skutki to przewrócone drzewa i słupy, połamane gałęzie i uszkodzone budynki. W piątek i sobotę straż pożarna interweniowała ponad cztery tysiące razy, najwięcej na terenie województwa pomorskiego. Na Pomorzu Zachodnim niegroźnie ranny został strażak ochotnik. Do sobotniego wieczoru bez prądu pozostawało około 20 tysięcy odbiorców.

Jak poinformował rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski, w związku z silnym wiatrem w sobotę do godziny 21 strażacy otrzymali ponad 3320 zgłoszeń. Strażacy wyjeżdżali do przewróconych drzew, połamanych gałęzi, uszkodzonych budynków i zagrożeń, które wichury spowodowały na drogach. Najwięcej zgłoszeń tego dnia odnotowano na terenie woj. pomorskiego - 1370, zachodniopomorskiego - 366, mazowieckiego - 359, warmińsko-mazurskiego - 188, lubelskiego - 139, małopolskiego -146, wielkopolskiego- 130, kujawsko-pomorskiego - 116, podkarpackiego - 129, podlaskiego - 96 oraz łódzkiego - 93. Tylko do godz. 13 w sobotę z powodu wichur straż pożarna interweniowała 2907 razy. W piątek odnotowano 906 interwencji, również najwięcej z nich na Pomorzu - 314.