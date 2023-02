Wichury w Polsce raniły, niszczyły, zatrzymywały pociągi. W wielu miejscach nie ma prądu

Cyklon Ulf przyniósł ze sobą do Polski bardzo silny wiatr. W związku z gwałtowną aurą straż pożarna interweniowała ponad trzy tysiące razy. Są ranni. Setki tysięcy osób pozostaje bez prądu, ale awarie są na bieżąco usuwane. - Apeluję o szczególną ostrożność. Dzisiaj nadal będzie niebezpiecznie - przekazał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy z piątku na sobotę wichury w Polsce dały się we znaki szczególnie mieszkańcom nadmorskich województw.

Rośnie liczba interwencji

Państwowa Straż Pożarna podjęła 3200 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. Apeluję o szczególną ostrożność. Dzisiaj nadal będzie niebezpiecznie - napisał w sobotę na Twitterze Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Podziękował także strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej za trudną służbę oraz poświęcenie i zaangażowanie w udzielaniu pomocy mieszkańcom.

Wcześniej Państwowa Straż Pożarna informowała o 1831 zgłoszeniach - 906 w piątek oraz 925 od północy do godziny 6 rano w sobotę.

- To jest dopiero początek, bo niestety ten orkan dopiero przechodzi przez teren naszego kraju i będzie bardzo silnie wiało przez całą sobotę - powiedział w sobotę rano na antenie TVN24 rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kierzkowski. Dodał, że strażacy spodziewają się "mnóstwa zgłoszeń". - Jeżeli wiatr wieje z prędkością przekraczającą 100 kilometrów na godzinę, a tak jest na wybrzeżu, po prostu przewraca wszystkie drzewa i uszkadza budynki, również linie energetyczne mogą być uszkodzone. Mogą być przerwy w dostawach prądu, więc powinniśmy być już gotowi i mieć zapas pożywienia, leków, latarkę, nawet kuchenkę turystyczną, bo takie orkany niestety będą się powtarzały - mówił Kierzkowski.

- Jeżeli nie musimy (wychodzić), zostańmy jednak w domach, to jest najbardziej bezpieczne miejsce. Jeżeli zauważymy coś niebezpiecznego, przewrócone drzewo, na budynek, na chodnik, czy gdzieś na samochód, to wzywajmy straż pożarną - apelował.

Rzecznik PSP mówił, że w powiecie lęborskim były takie sytuacje, że "chwilowo pociągi musiały się zatrzymywać". - Tak niestety będzie, bo drzewa czy kawałki elementów konstrukcyjnych budynku spadają również na torowiska - wyjaśnił.

- Apelujemy też do kierowców, żeby zachowali szczególną ostrożność, bo na drogach może być niebezpiecznie. Najgorszym przypadkiem jest to, jak drzewo spadnie na jezdnię i najeżdża na nie samochód. Taką sytuację mieliśmy w Tczewie, gdzie na przewrócone drzewo najechał samochód i jedna osoba została poszkodowana - dodał.

Karol Kierzkowski o interwencjach TVN24

Ponad 200 tysięcy odbiorców bez prądu

Według stanu na godzinę 6 bez prądu pozostaje około 205 tysięcy odbiorców, najwięcej - w woj. pomorskim - ok. 129 tys., mazowieckim - 20,8 tys., zachodniopomorskim - 11,3 tys., podkarpackim - 8,3 tys. i warmińsko-mazurskim -7 tys. Poinformował o tym w sobotę rano wiceszef RCB Marek Kubiak. Przerwy w dostawach prądu związane są z wichurami.

Problemy na Podlasiu

Jak podał dyżurny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, koło miejscowości Nowosady (gmina Hajnówka w woj. podlaskim) na jadący samochód spadło drzewo. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji powiedział PAP, że zgłoszenie o tym wypadku centrum powiadamiania ratunkowego dostało przed godz. 9. Na drodze z Nowosad do Skupowa (trasa wojewódzka 687) na dach przejeżdżającego audi, przed przejazdem kolejowym, upadło drzewo. Ranna została pasażerka tego samochodu, która trafiła do szpitala.

Od rana do godzin przedpołudniowych w sobotę strażacy odnotowali w Podlaskiem blisko 50 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem. To głównie informacje o powalonych drzewach lub konarach.

Energetycy informują, że prądu w regionie nie ma ok. 13 tys. odbiorców. Najwięcej zgłoszeń jest z okolic Bielska Podlaskiego i Łomży, w obu rejonach energetycznych po ok. 5 tys. gospodarstw domowych.

- Na szczęście uszkodzenia są takie, że energetycy są w stanie już w trakcie obchodu i lokalizacji uszkodzeń, dokonywać napraw - powiedziała Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja SA w Białymstoku.

Według meteorologów, w północnej i wschodniej części województwa podlaskiego wciąż możliwe są porywy wiatru sięgające 80 km/h.

Warmia i Mazury. Drzewo zawaliło się na tory kolejowe

W okolicach stacji Bujaki k. Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) wskutek silnego wiatru drzewo zerwało linię energetyczną i przewróciło się na tory - podała straż pożarna. PKP organizuje transport zastępczy dla pasażerów pociągu, który utknął w pobliżu tego miejsca. Jak podała straż pożarna, z powodu zerwanej linii energetycznej i drzewa leżącego na torach pociąg relacji Olsztyn Główny - Kraków Główny utknął pomiędzy stacjami Bujaki i Dobrzyń, tj. około 300 metrów od stacji Bujaki. - W pociągu przebywa 176 pasażerów, brak osób poszkodowanych. PKP organizuje transport zastępczy - powiedział rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej st. kpt. Grzegorz Różański. Od piątkowego wieczora do południa w sobotę strażacy na Warmii i Mazurach mieli już ponad 150 interwencji związanych z silnym wiatrem, głównie przy usuwaniu połamanych drzew i konarów. Powalone drzewa blokowały lokalne drogi, m.in. Gudniki - Reszel, Grzęda - Bisztynek i Lipinki - Bielice. Nikt nie odniósł obrażeń. W Olsztynie przy ul. Jeziołowicza drzewo przewróciło się na dwa zaparkowane samochody. W Klugajnach w powiecie ostródzkim wiatr uszkodził część dachu na budynku wielorodzinnym, a w miejscowości Niedźwiedzkie w powiecie ełckim zerwał 30 metrów kwadratowych blaszanego dachu z budynku gospodarczego.

W Działdowie silny wiatr uszkodził dach budynku mieszkalnego, w Szczepankowie w powiecie iławskim przeniósł i połamał blaszany garaż.

Wskutek silnego wiatru około 6,9 tys. odbiorców nie ma prądu, wyłączone są 242 stacje transformatorowe - przekazał w sobotę rano rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. Do takich awarii dochodziło w powiatach: ostródzkim, nidzickim, szczycieńskim, bartoszyckim, elbląskim i iławskim. Awarie są usuwane na bieżąco.

Na Kujawach walka ze skutkami wichur trwa

Strażacy z woj. kujawsko-pomorskiego nadal walczą ze skutkami silnego wiatru. Od piątkowego wieczoru do godz. 10 w sobotę wyjeżdżali ponad sto razy. Zajmują się głównie zabezpieczaniem zerwanych dachów i usuwaniem powalonych drzew z dróg i posesji.

"Do godziny 10 wyjeżdżaliśmy od wczorajszego wieczora ok. 105 razy w związku ze skutkami wichur. Na szczęście nie ma w regionie osób poszkodowanych" - powiedział dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Najwięcej zgłoszeń dotyczy powalonych drzew, zerwanych dachów, czy linii energetycznych. "Patrząc na to, co w nocy działo się w Polsce, to u nas nie było tragicznie" - ocenił dyżurny.

Najczęściej Straż Pożarna wyjeżdżała do zdarzeń w powiecie nakielskim, sępoleńskim i bydgoskim. "W tym momencie zajmujemy się ośmioma zdarzeniami. Chodzi o przewrócone drzewa oparte o budynek, powalone konary czy zerwany metalowy baner" - wyjaśnił strażak.

Służby apelują od wszystkich o ostrożność. Wiatr w regionie nieco słabnie, ale jego porywy nadal mogą lokalnie osiągać prędkość do kilkudziesięciu km/h.

Pomorze. Ranna osoba

Jak przekazała w sobotę rano Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, do godz. 7 w sobotę strażacy odnotowali 966 interwencji w woj. pomorskim w związku z szalejącą wichurą. W Tczewie o godz. 4 nad ranem samochód wjechał w leżący na ziemi konar i jedna osoba została ranna. - Innych osób poszkodowanych nie odnotowaliśmy. Liczba interwencji cały czas się zmienia - powiedział w sobotę rano oficer dyżurny KW PSP w Gdańsku. Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w powiecie bytowskim - 133, słupskim - 130, kartuskim - 120, wejherowskim - 113.

Usuwanie skutków huraganowego wiatru przy ul. Partyzantów w Gdańsku. PAP/Adam Warżawa

Usuwanie skutków huraganowego wiatru przy ul. Partyzantów w Gdańsku. PAP/Adam Warżawa

Usuwanie skutków huraganowego wiatru przy ul. Partyzantów w Gdańsku. PAP/Adam Warżawa

W sobotę do godz. 7.30 do stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP w Słupsku wpłynęło 130 zdarzeń związanych ze skutkami silnego wiatru. - Większość wystąpiła na terenach gmin Ustka, Smołdzino, Główczyce i Kępice. Ale nie brakowało interwencji w Słupsku. Akcje związane były głównie z usuwaniem drzew i gałęzi, które spadły na drogi, chodniki i posesje oraz linie energetyczne. Jak zwykle strażacy interweniowali także zabezpieczając luźne i naderwane elementy budynków, tablic reklamowych i informacyjnych - przekazał w sobotę rano mł. kpt. Piotr Basarab.

W Gminie Smołdzino w związku z przerwami w dostawach prądu ratownicy użyczyli agregatu aby podtrzymać pracę koncentratora tlenu dla osoby potrzebującej. Nie odnotowano osób poszkodowanych ani ofiar śmiertelnych w regionie słupskim. Kolejne zgłoszenia wpływają do dyżurnych stanowiska kierowania.

Skutki wichur w Słupsku OSP Objazda, OSP Potęgowo, OSP Biesowice

Z mapy na stronie internetowej Energa-Operator wynika, że w dużej części województwa pomorskiego są wyłączenia awaryjne i masowe energii elektrycznej w związku z uszkodzeniami sieci. Awarie masowe są w powiatach: bytowskim, chojnickim, w Gdańsku, gdańskim, w Gdyni, kartuskim, kościerskim, lęborskim, puckim, w Sopocie, starogardzkim, świeckim, tczewskim oraz wejherowskim. W części woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego ponad 91 tys. odbiorców jest pozbawionych prądu - podaje Energa-Obrót na swojej stronie internetowej.

Sytuacja w województwie pomorskim TVN24

Utrudnienia na lotnisku

"Z uwagi na warunki atmosferyczne późnym wieczorem i w nocy kilka samolotów, które miały lądować na naszym lotnisku przekierowano do innych portów" - powiedziała w sobotę rano rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Agnieszka Michajłow. Tak stało się m.in. z lotami z Barcelony, Leeds i Amsterdamu. Samoloty musiały lądować w Poznaniu i Warszawie. Lot z Kopenhagi odwołano. W Gdańsku nie mógł też wylądować samolot lecący ze Sztokholmu do Salonik, na pokładzie którego pasażer miał kłopoty zdrowotne, prawdopodobnie udar. Maszynę przekierowano do portu lotniczego w Modlinie.

- To nie była spokojna noc - powiedział w sobotę rano Reporter TVN24 Adam Krajewski, który jest w pobliżu lotniska w Gdańsku. Dodał, że odnotowano zdarzenie z pociągiem IC na trasie Szczecin-Gdańsk, na wysokości Słupska. - Tam drzewo przewróciło się na tory, pociąg musiał się zatrzymać. Po 90 minutach udało się udrożnić tory - relacjonował Reporter TVN24.

Pomorskiem. Problemy na lotnisku TVN24

Przy ulicy Spacerowej w Wejherowie paczkomat przewrócił się na auto Czytelnik portalu nadmorski24.pl

Przy ulicy Spacerowej w Wejherowie paczkomat przewrócił się na auto Czytelnik portalu nadmorski24.pl

Zamknięte cmentarze

Ze względów bezpieczeństwa do odwołania zamknięte zostały cmentarze komunalne. Nie można wejść również na teren Parku Oliwskiego. Rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan poinformowała w sobotę rano, że o ponownym otwarciu parku i nekropolii poinformuje w komunikacie. - Apelujemy do mieszkańców Gdańska o zachowanie bezpieczeństwa i rezygnację z odwiedzin na nekropoliach i w parkach. Do odwołania na Cmentarzu Łostowickim oraz Cmentarzu Centralnym Srebrzysko obowiązywał będzie także zakaz wjazdu samochodów. Prosimy również o parkowanie pojazdów w bezpiecznych miejscach i, jeśli to możliwe, nie pozostawienie ich pod drzewami - dodała Kiljan. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych zdjęte zostały flagi masztowe, a służby drogowe mają wzmożoną gotowość do podejmowania koniecznych interwencji.

Skutki wichur w Słupsku OSP Objazda, OSP Potęgowo, OSP Biesowice

Lubelskiem. Zablokowane drogi i chodniki

Dyżurny Stanowiska Kierowania KW PSP w Lublinie poinformował, że w sobotę do godz. 8 strażacy 33 razy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew i konarów blokujących drogi i chodniki.

- Nie ma osób poszkodowanych, ani uszkodzonego mienia - powiedział w sobotę rano. Jak podał, najwięcej interwencji strażacy odnotowali w powiatach: lubelskim (3), bialskim (3) i hrubieszowskim (3). Rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Karol Łukasik przekazał, że w oddziale lubelskim bez dostępu do energii elektrycznej jest łącznie 2,5 tys. gospodarstw domowych, najwięcej w rejonie Białej Podlaskiej i Radzynia Podlaskiego. - Uszkodzone są cztery linie średniego napięcia - dodał. - Cały czas wieje wiatr, więc pojawiają się też nowe awarie. One nie mają charakteru masowego, ale nasze służby są przygotowane i na bieżąco usuwają wszystkie uszkodzenia - wyjaśnił.

Interwencje w woj. małopolskim

55 razy wyjeżdżała do akcji ostatniej doby straż pożarna w Małopolsce. - Chodziło przede wszystkim o złamane konary, pochylone drzewa i zwisające gałęzie - poinformował w sobotę rano rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Hubert Ciepły.

W sobotę rano strażacy pracują jeszcze na ul. Szlacheckiej w Rzeszotarach (pow. krakowski), gdzie dwa drzewa oparły się o linie energetyczne i ogrodzenie. Ostatniej wietrznej nocy większość zdarzeń dotyczyła złamanych konarów, pochylonych drzew i zwisających gałęzi. Jak zaznaczył rzecznik PSP w Krakowie Hubert Ciepły, zgłoszonych interwencji nie było wiele - w sumie ostatniej doby strażacy wyjechali do akcji na terenie województwa 55 razy, najczęściej w powiecie krakowskim. - Noc w Małopolsce przebiegła raczej spokojnie - ocenił.

Zachodniopomorskiem. Ranny strażak

Jak przekazał w sobotę rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak, zanotowano 410 interwencji w związku z silnym wiatrem. Najwięcej - ponad 100 - było w powiecie koszalińskim. W trakcie działań poszkodowany został jeden strażak z OSP, nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych. Strażacy usuwali głównie powalone na drogę drzewa i gałęzie. Na stacji paliw w Starych Brynkach, przy S3, w powiecie gryfińskim wiatr zerwał fragment blaszanego dachu, a w Bezrzeczu (pow. policki) drzewo przewróciło się na zaparkowany samochód.

Na drodze A6 w Szczecinie drzewo spadło na jadący samochód. W Łubowie w powiecie szczecineckim zawaliła się ściana szczytowa nieużywanego budynku gospodarczego. W Grabowie w pow. szczecineckim poderwany przez wiatr dach budynku gospodarczego uszkodził całkowicie dach domu wraz z poddaszem.

Pomorze Zachodnie. Skutki wichur TVN24

Szczecin interwencje TVN24

Według danych na stronie Enei, dostawcy prądu dla zachodniej części województwa, awarie występują m.in. na dwóch ulicach w Świnoujściu, w dwóch miejscowościach pod Wolinem i dwóch pod Łobzem. Masowa awaria - jak podaje Energa, dostawca dla wschodniej części regionu - objęła też powiaty: białogardzki, bytowski, koszaliński i świdwiński. Jak przekazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, o godz. 6 bez prądu w województwie pozostawało 11 tys. odbiorców.

Zachodniopomorskie TVN24

Pomorze Zachodnie: przewrócony jacht

W piątek wieczorem w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie) silny wiatr powalił jacht stojący na lądzie. Łódź przechyliła się na drugą, stojącą obok. Oprócz tego porywy poprzewracały śmietniki.

Przewrócony jacht w województwie zachodniopomorskim Sławomir Ryfczyński/iswinoujscie.pl

Przewrócony jacht w województwie zachodniopomorskim Sławomir Ryfczyński/iswinoujscie.pl

Przewrócony jacht w województwie zachodniopomorskim Sławomir Ryfczyński/iswinoujscie.pl

Interweniowano również na Ziemi Lubuskiej

W związku z warunkami pogodowymi, od piątkowego wieczoru do soboty rano lubuscy strażacy interweniowali 34 razy usuwając połamane przez wiatr drzewa i gałęzie. Nie mieli zgłoszeń o osobach rannych, czy też poważnych awariach sieci energetycznych - poinformował oficer dyżurny lubuskiej PSP. Dodał, że najwięcej zgłoszeń związanych z wiatrem było w powiatach: międzyrzeckim, gorzowskim i wschowskim. Z nocnego komunikatu IMGW wynika, że w woj. lubuskim porywy wiatru dochodziły do 70 km/h, miejscami do 85 km/h, a w połowie nocy wiatr zaczął słabnąć.

Wielkopolska. Gałęzie i drzewa na drogach

Oficer dyżurny wielkopolskiej PSP powiedział, że do godz. 6 rano strażacy otrzymali około 130 zgłoszeń z terenu całego województwa, w szczególności jednak z obszaru północnych powiatów: złotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i szamotulskiego. - To są zdarzenia związane głównie z gałęziami i drzewami na drogach - powiedział dyżurny. Dodał, że strażacy nie odnotowali wezwania do usunięcia poważniejszych uszkodzeń, np. zerwanego przez wiatr dachu.

Strażacy usuwają powalone drzewa w Nowym Dworzem Gdańskim tvn24

Ostrzeżenia najważniejszych służb

Od wielu dni synoptycy i meteorolodzy informowali, że w okolicach weekendu warunki pogodowe mogą być bardzo trudne i niebezpieczne. Wszystko z powodu cyklonu Ulf. IMGW wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem w całym kraju.

W piątek uruchomiono także Alert RCB. SMS-owy komunikat ostrzegający przed niebezpiecznie silnymi porywami wiatru otrzymali wszyscy przebywający na terenie Polski. "Unikaj otwartych przestrzeni" - zaapelowali eksperci Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp, anw, kw

Źródło: PAP, tvn24.pl